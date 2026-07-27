delaltillo anuncia la preventa de un nuevo libro sobre la historia de La Providencia

Uno de sus últimos lanzamientos es Pisos rojos brillantes – Etnografía de rescate en La Providencia, de Claudia Sosa. Se trata del segundo libro de la autora y reúne los aspectos centrales de un trabajo de tesis dirigido por el doctor Héctor Marcelo Sarlingo, realizado para obtener el título de Magíster en Antropología Social en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

La publicación surge de una investigación que da continuidad al trabajo desarrollado por Claudia Sosa en el marco de su tesis de grado. Los relatos recogidos durante ese proceso, junto con la nostalgia que despertaron, llevaron a la autora a profundizar su interés por los denominados «pueblos fantasmas».

En la contratapa del libro, el doctor Héctor Marcelo Sarlingo señala: «Cuando Claudia M. Sosa logra destrabar los cerrojos de las evocaciones de los antiguos habitantes del paraje, lo que surge de allí viene mezclado con una emocionalidad nostálgica, una melancolía con retazos de una tristeza que, sin embargo, no logra eliminar la rebeldía imposible de los viejos habitantes del lugar».

delaltillo continúa recibiendo textos y propuestas para editar. Hasta el momento lleva publicados más de cuarenta títulos de todos los géneros, que incluyen obras de unos treinta autores de Olavarría y la región.