Una familia fue atendida por intoxicación con monóxido en el Hospital Municipal

Una mujer de 42 años y sus dos hijos, de 17 y 23 años, ingresaron a la Guardia de Adultos del Hospital Municipal Doctor Héctor Cura con síntomas compatibles con intoxicación por monóxido de carbono y se encuentran estables luego de recibir tratamiento en la Cámara Hiperbárica.

El hecho se produjo cuando uno de los jóvenes advirtió que su madre presentaba dificultades para despertarse. Al reaccionar, la mujer refirió mareos y dolor de cabeza, motivo por el cual la familia solicitó asistencia médica y se concretó el traslado al centro de salud.

En la Guardia de Adultos se realizó la evaluación inicial y se activó el protocolo correspondiente. Tras confirmar el diagnóstico mediante estudios clínicos, se articuló el trabajo con el personal de la Cámara Hiperbárica para iniciar el tratamiento de oxigenoterapia de manera precoz.

Los tres integrantes de la familia mostraron una evolución favorable durante el proceso, con mejoría de los síntomas y sin complicaciones.

Desde el centro asistencial informaron que el equipamiento de la Cámara Hiperbárica había permanecido fuera de servicio durante varios años y fue reacondicionado para su puesta en funcionamiento durante el último año.