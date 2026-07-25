CoNverSo | Inés Maddio: “La música me define como persona”

La cantante y docente Inés Maddio aseguró que la música marcó cada etapa de su vida durante el episodio N° 12 de la segunda temporada de CoNverSo, disponible en el canal de YouTube de En Línea Noticias.

En CoNverSo, el ciclo de entrevistas que conduce Fabricio Lucio y dirige Jorge Alberto Scotto, Maddio repasó cómo la formación recibida en la Escuela de Estética de Azul, el acompañamiento de su familia y el contacto permanente con otros músicos terminaron moldeando una vocación que, según afirma, hoy la define como persona.

Sobre el final de la conversación, se le propuso un ejercicio de síntesis: explicar qué había significado la música en su vida. La respuesta fue tan espontánea como contundente: «Yo creo que hizo todo… me define como persona un poco», afirmó, antes de reconocer que esa pasión atraviesa cada aspecto de su historia personal y profesional.

Esa construcción comenzó desde muy chica, pero encontró un punto de inflexión en la Escuela de Estética de Azul, institución a la que asistió durante toda la primaria y la secundaria. Allí no solo recibió formación en música, literatura, teatro y plástica, sino que también integró el coro y construyó el grupo de amistades que, según contó, terminó definiendo buena parte de su camino artístico. «Fue súper importante… creo que eso también definió mucho mi camino después a recorrer», recordó.

Durante la entrevista, Maddio explicó que aquella experiencia le permitió crecer rodeada de jóvenes con las mismas inquietudes, compartir el descubrimiento de nuevos repertorios y desarrollar una formación musical que luego consolidaría a lo largo de su carrera. También destacó el papel que tuvieron quienes dirigieron el coro y los docentes que acompañaron ese proceso, al que definió como decisivo para su presente.

Hoy, ya convertida en cantante y docente, sostiene que esa manera de vivir la música sigue intacta. Continúa estudiando, incorporando nuevos conocimientos y compartiendo escenarios y aulas con la misma convicción que nació en aquellos años de formación: entender la música no solo como una profesión, sino como una forma de vivir.

La entrevista completa con Inés Maddio ya puede verse en el canal de YouTube de En Línea Noticias.