El Hospital Municipal incorporó una nueva camilla de última generación para emergencias

El Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura” incorporó una nueva camilla hidráulica para el shock room del servicio de Emergencias, un equipamiento que permitirá ampliar las prestaciones y facilitar el trabajo cotidiano del personal de salud.

La entrega formal del nuevo equipamiento contó con la presencia del intendente Maximiliano Wesner y de integrantes del Consejo Administrativo de Salud. La camilla fue donada por la Cooperadora del Hospital Municipal, a partir de una campaña que contó con la participación de la comunidad y del empresario local Jorge Sobarzo.

Se trata de una camilla hidráulica que permite adaptarse a distintas posiciones de acuerdo con las necesidades del paciente y las características de la atención requerida. Entre sus prestaciones, facilita el traslado de pacientes hacia otros servicios del Hospital y su atención en el shock room.

Además, el equipamiento permite realizar placas radiográficas a los pacientes sin necesidad de movilizarlos de la camilla, una prestación que facilita la atención en situaciones de emergencia.

El aporte de la comunidad

Durante la entrega, Wesner destacó la incorporación del equipamiento y el acompañamiento de la Cooperadora y de vecinos, instituciones y empresas de la comunidad.

El intendente señaló que la nueva camilla se suma a las inversiones que el Municipio viene realizando en el marco del Plan de Inversión y Fortalecimiento del Sistema de Salud Pública.

En ese contexto, recordó que recientemente el sistema público de salud incorporó cuatro nuevas ambulancias, adquiridas por el Municipio para ampliar la capacidad operativa y de respuesta en todo el Partido, además de nuevo instrumental destinado al servicio de Guardia y Emergencias.

Wesner también remarcó que el fortalecimiento del sistema contempla la incorporación de infraestructura, tecnología y equipamiento, pero también la formación de recursos humanos especializados. En ese sentido, destacó la carrera de Técnico en Emergencias, impulsada por el Municipio junto con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

El reconocimiento de la Cooperadora

La presidenta de la Cooperadora del Hospital Municipal, Rosa Beatriz Sann, destacó el acompañamiento recibido para concretar la adquisición.

“Estamos realmente muy contentos, porque se pudo hacer esto gracias al aporte de la gente común, que aportó con su grano de arena”, expresó.

Sann también agradeció a quienes realizan aportes a la Cooperadora y a los voluntarios que colaboraron con donaciones, y remarcó que esos aportes permitieron conseguir la camilla en un corto período de tiempo.

De la actividad participaron, además del intendente, el subsecretario de Atención Médica y director del Hospital Municipal, Fernando Alí; la subsecretaria de Atención Primaria de la Salud, Victoria Nogal; la subsecretaria de Administración Médica, María Emilia Castro; y la directora de Emergencias, Jorgelina Montenegro.

También estuvieron presentes el empresario local Jorge Sobarzo, integrantes de la Cooperadora del Hospital Municipal, representantes del Instituto Santo Tomás de Aquino y personal de salud.