Inseguridad en Pickelado: la Junta Vecinal se reunió con autoridades municipales y policiales

La reunión por la inseguridad que había sido anunciada para este sábado en el barrio Pickelado finalmente tuvo una instancia previa: la Junta Vecinal mantuvo un encuentro con autoridades municipales y policiales, luego de la preocupación expresada por vecinos ante los reiterados hechos de inseguridad y la necesidad de contar con respuestas.

La convocatoria había sido difundida por En Línea Noticias, a partir del reclamo de vecinos del sector, quienes planteaban la necesidad de abordar la situación de seguridad en el barrio.

Durante la jornada, integrantes de la Junta Vecinal se reunieron con autoridades municipales de las áreas de Relaciones con la Comunidad y Protección Ciudadana, además de representantes de la Estación Departamental de Policía de Seguridad.

Durante el encuentro se informó que actualmente hay cámaras de seguridad en funcionamiento en distintos puntos del barrio: tres cámaras fijas en calle 15 y Bolívar; dos cámaras fijas en calle 56 Bis, en la colectora de avenida San Martín; un domo en Alberdi y Suárez; otro domo en Alberdi y San Martín; y dos cámaras fijas en Del Valle y Alberdi.

Asimismo, integrantes de la Junta Vecinal pudieron visitar el Centro de Operaciones y Monitoreo, donde verificaron el funcionamiento de las cámaras y del sistema que registra de manera permanente los distintos eventos. Según se explicó, este sistema se encuentra coordinado de manera inmediata con el servicio de emergencias 911.

Patrullajes y presencia policial

Durante la reunión también se informó que los móviles afectados al operativo conjunto de Protección Ciudadana y la Policía recorren permanentemente el barrio.

En las unidades municipales de Protección Ciudadana también hay personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Otro de los puntos abordados fue la cantidad de denuncias y llamados de alerta provenientes del sector. Según la información recibida por la Junta Vecinal, actualmente es muy baja la cantidad de denuncias y llamados de alerta provenientes del barrio.

Por este motivo, desde la Junta Vecinal remarcaron la importancia de que, ante cualquier hecho que esté ocurriendo, los vecinos se comuniquen inmediatamente con Vecinos en Red, al teléfono 2284 54-4817, con atención durante las 24 horas.

A través de este canal se coordina la intervención de las unidades de Protección Ciudadana y la Policía. Asimismo, se recordó que, ante situaciones delictivas, es fundamental realizar posteriormente la denuncia correspondiente en la dependencia policial.

La Junta Vecinal manifestó que continuará a disposición de los vecinos para recibir consultas, inquietudes y situaciones vinculadas con la seguridad en el barrio.