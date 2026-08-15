Cristian Roberto Hiese (Q.E.P.D.) Falleció en Olavarría el día 15 de agosto de 2026, a los 64 años de edad. Su esposa Graciela; sus hijos Belén, Mariano y Matías; familiares y amigos participan su fallecimiento. El velatorio se realiza en España 2942, Departamento “D”, desde este sábado 15 de agosto a las 8:30 horas. El responso se realizará en Capilla Ardiente y sus restos serán inhumados en el Cementerio de Colonia Hinojo este sábado a las 9:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.