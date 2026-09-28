60 graduados recibieron su diploma en el acto de colación del ISFD 22

Imágenes Mauricio Latorre

El viernes 25 de septiembre se llevó a cabo el Acto de Colación de Grado 2026 del Instituto Superior de Formación Docente N° 22, ceremonia en la cual 60 nuevos docentes de la institución recibieron sus correspondientes diplomas.

Durante la jornada, el establecimiento educativo brindó además un reconocimiento al personal que se jubiló a lo largo del último año, como así también a los docentes que cumplieron 20 años de trayectoria laboral en el instituto.

El encuentro contó con la participación musical del grupo Supernova, liderado por la profesora Cintia Ibañez, que se presentó ante la comunidad educativa, los egresados y sus familias en el marco del cierre de la actividad.