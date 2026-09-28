Otro ataque de la “Banda de la Hilux”: volvieron a robar dos camionetas en Olavarría

Dos Toyota Hilux fueron robadas durante este fin de semana en distintos puntos de Olavarría y, de acuerdo con información vinculada a la investigación, los hechos vuelven a apuntar al grupo que ya había sido señalado por una serie de robos similares en la ciudad.

Una de las camionetas fue sustraída en calle 25 de Mayo, entre Belgrano y Dorrego, mientras que la otra estaba estacionada en Alsina 3045, en inmediaciones de un hotel.

La modalidad utilizada sería la misma que había sido detectada en los episodios anteriores.

Voceros oficiales dijeron a En Línea Noticias que los delincuentes utilizan una computadora para vulnerar el sistema de las camionetas y conseguir ponerlas en marcha.

Según explicaron esas fuentes, el procedimiento puede concretarse rapidamente: “tardan dos minutos en abrirlas y hacerlas arrancar”.

La investigación apunta nuevamente a personas que ya habían sido vinculadas con los robos anteriores.

En el episodio informado por En Línea a fines de agosto, una Toyota Hilux había sido robada en Las Heras al 4100 y otra en la zona de Moreno y Belgrano.