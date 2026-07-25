La licencia de conducir profesional aumentó de $22.000 a $300.000 y la UCR pidió explicaciones a Kicillof

El fuerte aumento en el costo de la licencia de conducir profesional volvió a generar repercusiones políticas. Luego de las críticas de otros dirigentes, la Unión Cívica Radical presentó proyectos para que el gobierno bonaerense explique por qué el trámite pasó de costar $22.000 a $300.000, un incremento superior al 1.260%.

El planteo fue realizado por el presidente del bloque de Diputados de UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, quien presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo de Axel Kicillof detalle las razones del incremento y cómo se compone el nuevo valor del trámite.

Entre los puntos solicitados, el legislador busca conocer qué parte del costo corresponde a tasas nacionales, provinciales o municipales, qué porcentaje surge de aranceles cobrados por prestadores privados y qué mecanismos existen para evitar que el precio de la licencia se convierta en una barrera para quienes necesitan conducir para trabajar.

En la misma línea, el concejal radical de Mar del Plata, Ariel Bordaisco, presentó un proyecto de comunicación dirigido tanto al Gobierno bonaerense como a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Allí señaló que el incremento alcanza el 1.264% y lo vinculó con la implementación de un nuevo sistema que obliga a los conductores profesionales a realizar evaluaciones psicofísicas y capacitaciones en prestadores externos habilitados.

Las críticas se suman a las que días atrás había realizado el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, quien también cuestionó el nuevo esquema y señaló que parte de las capacitaciones se desarrollarían en sedes del gremio de Camioneros.

La licencia profesional es obligatoria para trabajadores del transporte, entre ellos camioneros, choferes de colectivos, taxistas y conductores de plataformas de transporte de pasajeros. El salto en el costo del trámite abrió un nuevo debate sobre el impacto económico que representa para miles de trabajadores que deben renovarla para continuar desempeñando su actividad.