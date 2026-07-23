Jubilados bonaerenses: Un problema técnico en la app del IPS generó errores en los recibos de julio

Tras la sorpresa y preocupación de los jubilados bonaerenses, el IPS explicó por qué se ven recibos de haberes de julio con $0 y $70 millones.

El Instituto de Previsión Social (IPS) informó que un “inconveniente técnico” afectó el funcionamiento del módulo Mi IPS, la aplicación que se usa para revisar los recibos y que estuvo arrojando resultados incorrectos, lo que generó preocupación entre los jubilados de la provincia de Buenos Aires.

Tras numerosas quejas, el IPS emitió un comunicado referido a los recibos de haberes de julio 2026 que figuraban en la web con montos que iban desde los $0 hasta los $70 millones. El organismo explicó que se trató de un error y que trabaja para solucionar el problema, debido a la cercanía de la fecha de inicio del cronograma de pago.

“Se trata exclusivamente de un error de visualización. La liquidación de haberes no fue modificada y el cronograma de pagos no se ve afectado. Los haberes de las y los beneficiarios serán liquidados correctamente junto con el cronograma de pagos establecido”, indicó el organismo.

Asimismo, el IPS buscó transmitir tranquilidad a las personas jubiladas y pensionadas y aseguró que “los equipos técnicos están trabajando de manera inmediata para identificar el origen del inconveniente y restablecer el funcionamiento normal del sistema a la brevedad”.

De acuerdo al cronograma oficial, las jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2, 3 se cobran el 30 de julio. Ese mismo día cobran las pensiones sociales no contributivas de todos los DNI (del 0 al 9). Al día siguiente, el IPS pagará los haberes de julio para los DNI del 4, 5, 6, 7, 8, 9.