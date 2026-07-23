“Los Gladiadores” renovaron su indumentaria con el acompañamiento del Municipio

El cuerpo de banderilleros olavarriense “Los Gladiadores” recibió nueva indumentaria de invierno por parte del Municipio de Olavarría, en el marco del acompañamiento a las instituciones y grupos que forman parte del deporte motor de la ciudad y la región.

La entrega se realizó este jueves en el Salón Blanco del Palacio Municipal y contó con la presencia del intendente Maximiliano Wesner, el subsecretario de Deportes Juan Arouxet, el director de Gestión Deportiva Fernando Otaviano y referentes del grupo que desde hace años cumple un rol fundamental en las competencias automovilísticas.

En esta oportunidad, se entregaron camperas y buzos identificatorios que permitirán a los integrantes de “Los Gladiadores” contar con nueva ropa de abrigo para desarrollar sus tareas durante las jornadas deportivas.

Durante el encuentro, Arouxet destacó el vínculo construido con el grupo y valoró el trabajo que realizan en cada competencia.

“Desde el año pasado veníamos hablando de poder acompañarlos y, desde el Municipio, esa siempre es nuestra intención”, señaló el subsecretario de Deportes, quien agregó que “en la medida de nuestras posibilidades queremos estar presentes y poner en valor el trabajo que realizan”.

Además, resaltó la importancia de la tarea que llevan adelante los banderilleros dentro del automovilismo: “Detrás de cada competencia hay muchas personas que cumplen un rol fundamental. Así como las instituciones preparan los espacios, ustedes son quienes cuidan a los pilotos y contribuyen a que cada carrera se desarrolle con seguridad”.

La labor de “Los Gladiadores” excede la señalización durante las pruebas deportivas, ya que también incluye la asistencia, prevención y cuidado de pilotos y equipos en cada competencia que se desarrolla en Olavarría y la región.