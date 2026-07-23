Nueva cartelería para poner en valor el Monte de los Fresnos en Sierras Bayas

El Municipio de Olavarría instaló nueva cartelería informativa en el Monte de los Fresnos, en la localidad de Sierras Bayas, con el objetivo de fortalecer la puesta en valor de este espacio natural y brindar herramientas para que vecinos y visitantes puedan conocer y cuidar el entorno.

La iniciativa fue impulsada por la Coordinación de Turismo, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, y contó con el trabajo conjunto con la comunidad. La nueva señalética incorpora información sobre las características del lugar, recomendaciones generales y pautas vinculadas al cuidado ambiental.

Desde el Municipio destacaron que la incorporación de estos elementos busca acompañar el uso recreativo del Monte de los Fresnos y promover una mayor conciencia sobre la preservación de este patrimonio natural de la localidad.

En ese marco, solicitaron a quienes recorran el espacio cuidar la cartelería recientemente colocada y evitar acciones que puedan dañarla, como roturas, pintadas o pegatinas.

“Cuidar estos espacios permite que más familias puedan disfrutarlos y conocer su riqueza natural”, señalaron desde la comuna.