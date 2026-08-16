Se disputó gran parte de la segunda fecha del torneo Juan Domingo Marinangeli

Este domingo se jugaron cinco partidos correspondientes a la segunda fecha del torneo de Primera División “Juan Domingo Marinangeli”, organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría.

A diferencia de la categoría Sub 21, que sufrió suspensiones debido a las condiciones climáticas de los últimos días, en Primera División se pudo desarrollar el programa previsto. La jornada se completará este lunes con una nueva edición del clásico entre Racing y Estudiantes.

La fecha dejó el primer empate del campeonato, protagonizado por Colonias y Cerros y Espigas, que igualaron sin goles. Además, hubo triunfos de Ferro Carril Sud, El Fortín, Loma Negra y Embajadores.

Todos los resultados

Municipales 0 – Ferro Carril Sud 2: Ramón Sánchez y Thiago Andreu marcaron para el equipo carbonero.

Atlético Hinojo 0 – El Fortín 1: Santiago Gómez convirtió el único gol del encuentro.

Loma Negra 2 – Sierra Chica 1: Gonzalo Trepichio y Claudio Giménez anotaron para el conjunto lomanegrense, mientras que Agustín Camplone descontó para Sierra Chica.

Colonias y Cerros 0 – Espigas 0: primer empate de la competencia.

San Martín 0 – Embajadores 1: Federico Sacher convirtió el gol del triunfo para Embajadores.

El clásico, este lunes

La segunda fecha se cerrará este lunes con el esperado cruce entre Racing A. Club y Estudiantes.

El partido de Sub 21 comenzará a las 12.45, mientras que el encuentro de Primera División está previsto para las 15.