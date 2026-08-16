Crisis en el frigorífico de Cacharí: American Meat reconoció demoras salariales y denunció daños por $50 millones

La situación del frigorífico American Meat S.A., que tiene su planta en la localidad de Cacharí, volvió a quedar en el centro de la escena luego de que la empresa difundiera un comunicado en el que reconoció dificultades financieras y operativas, demoras en el pago de una quincena y una serie de hechos que, según sostuvo, afectaron el funcionamiento de la planta.

Dificultades para pagar los salarios

American Meat reconoció que atraviesa una situación financiera compleja y señaló como uno de los principales problemas el cierre o las restricciones sobre sus cuentas bancarias.

Según explicó la compañía, esta situación generó dificultades para instrumentar con normalidad el pago de las quincenas. Sin embargo, aseguró que cuenta con los fondos necesarios para afrontar sus obligaciones salariales y atribuyó las demoras a los inconvenientes operativos derivados de las restricciones bancarias.

La empresa afirmó que está realizando gestiones ante distintos organismos para superar el escenario y regularizar los pagos pendientes.

Incidentes en el acceso a la planta

En el mismo comunicado, American Meat se refirió a hechos ocurridos durante la noche del lunes 10 de agosto, en el marco del reclamo por el atraso salarial.

De acuerdo con la versión difundida por la compañía, en las inmediaciones y en el acceso al establecimiento se encendieron elementos y se generaron focos de fuego que habrían dificultado el ingreso y egreso de camiones y otros vehículos.

También denunció el lanzamiento de piedras y la colocación de objetos sobre las vías de circulación que, según sostuvo, podían provocar daños en neumáticos y otros componentes de los vehículos.

La empresa aclaró que reconoce el derecho de los trabajadores a realizar reclamos, pero sostuvo que no acepta acciones que impliquen violencia, daños u obstrucciones que afecten el funcionamiento de la planta.

Denuncian la destrucción de cámaras y daños en la producción

American Meat también informó que durante los últimos tiempos detectó una serie de hechos dentro del establecimiento que, según la compañía, habrían afectado su funcionamiento.

Entre ellos mencionó la rotura y destrucción de aproximadamente 20 cámaras del sistema de seguridad y videovigilancia.

Además, aseguró haber detectado presuntas irregularidades durante el procesamiento de mercadería, principalmente en cortes y tareas de cuarteo de piezas cárnicas. Según la empresa, estas situaciones habrían provocado una disminución del valor comercial de determinados productos o incluso dificultades para su posterior comercialización.

La compañía indicó que se encuentra realizando averiguaciones para establecer las circunstancias de estos hechos y determinar eventuales responsabilidades.

Pérdidas estimadas en $50 millones

En su comunicado, American Meat realizó una primera estimación del perjuicio económico y señaló que los daños y pérdidas podrían alcanzar aproximadamente los $50 millones.

La firma aclaró que se trata de una evaluación preliminar y que el monto definitivo todavía está sujeto a verificaciones.

En ese sentido, sostuvo que los daños representan un impacto especialmente significativo en un contexto en el que la empresa ya atraviesa dificultades financieras y realiza esfuerzos para sostener la actividad productiva.

La continuidad de la planta, en el centro del planteo

La empresa buscó transmitir que su objetivo es mantener la actividad y preservar las fuentes laborales.

«AMERICAN MEAT S.A. no pretende eludir sus obligaciones. Pretende cumplirlas, preservar su actividad y continuar generando trabajo», expresó la compañía en el comunicado.

Además, solicitó a sus trabajadores que los reclamos sean canalizados por las vías institucionales y legales correspondientes y pidió la intervención de las autoridades para garantizar el normal funcionamiento del establecimiento, el acceso de trabajadores, proveedores y transportistas y la seguridad de las personas y bienes.