Provincia crea un nuevo Consejo de Economía del Conocimiento que será presidido por Ariel Sujarchuk

El organismo será presentado este martes por Axel Kicillof y Augusto Costa. Busca articular al Estado, empresas, universidades, sindicatos y startups para impulsar la innovación, el desarrollo tecnológico y la generación de empleo.

La Provincia de Buenos Aires pondrá en marcha este martes 18 de agosto el Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento (COPEC), un nuevo ámbito destinado a coordinar políticas vinculadas con la innovación, el desarrollo productivo y la generación de empleo de calidad.

El lanzamiento estará encabezado por el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa. La conducción del nuevo organismo quedará a cargo del intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk.

El COPEC tendrá como objetivo reunir en una misma mesa a distintos actores vinculados con la economía del conocimiento: empresas, universidades, cámaras empresarias, sindicatos, startups y organismos del Estado provincial.

Según explicó Sujarchuk, la iniciativa busca ampliar y profundizar el trabajo que la Provincia ya viene desarrollando en materia de innovación y tecnología, con la intención de transformar esas políticas en una agenda de largo plazo.

“El COPEC propone sentar en una misma mesa al sector privado, al sector público, a los gremios, las universidades y las startups”, señaló el intendente de Escobar.

El nuevo consejo funcionará como un espacio permanente de diálogo y construcción de consensos entre el Estado bonaerense y el entramado productivo vinculado a la economía del conocimiento.

Entre sus principales objetivos estará la elaboración de una agenda estratégica que permita fortalecer la investigación, el desarrollo tecnológico, la formación de talento y el crecimiento de sectores vinculados a la innovación.

La Provincia plantea que la economía del conocimiento constituye uno de los sectores con mayor potencial para modificar la matriz productiva bonaerense y generar nuevas oportunidades de empleo y desarrollo.

La presentación oficial del COPEC se realizará el martes 18 de agosto, con la participación de representantes de los distintos sectores que integrarán esta nueva mesa de trabajo.