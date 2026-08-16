Día del Niño: multitudinaria celebración en la tradicional fiesta de MANO

El Parque Helios Eseverri fue escenario este domingo de una nueva edición de la tradicional fiesta del Día del Niño organizada por MANO, una propuesta que volvió a reunir a miles de familias de Olavarría.

La celebración fue organizada en conjunto con el Municipio y se desarrolló durante toda la tarde, con juegos, actividades recreativas y una variada propuesta artística destinada especialmente a las infancias.

Luego de varios días de lluvia y condiciones climáticas adversas, el sol acompañó la jornada y permitió que una multitud se acercara al parque. De acuerdo con estimaciones oficiales, alrededor de 15 mil personas participaron de los festejos.

Las actividades comenzaron poco después de las 14 con las presentaciones de la Orquesta Escuela Municipal y la Banda Escuela Municipal. Posteriormente, la programación continuó en el escenario principal con la participación de Caty Weslate, Plim Plim, Guerrera K-pop, Alegro Andante y la Bandurria.

Otro de los atractivos fue el escenario 360° instalado en el centro del predio, que permitió que los espectáculos pudieran ser disfrutados desde diferentes sectores del parque.

Un operativo para acompañar los festejos

La masiva concurrencia también requirió un despliegue preventivo. Durante la jornada estuvieron presentes agentes de Protección Ciudadana, Defensa Civil y el Centro de Monitoreo, que dispuso un puesto móvil y cámaras ubicadas en puntos estratégicos.

El operativo tuvo como objetivo acompañar el desarrollo de la celebración y garantizar condiciones de seguridad para las familias que se acercaron al Parque Helios Eseverri.