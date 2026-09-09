Cómo WhatsApp se convirtió en la infraestructura de comunicación social del país

La vida cotidiana de los argentinos transcurre, cada vez más, dentro de WhatsApp. Lo que empezó como un reemplazo del SMS es hoy la capa de comunicación sobre la que se apoyan la familia, el trabajo, la salud, las compras, las finanzas y, cada vez más, la conversación política del país.

El diagnóstico surge de cruzar datos oficiales de conectividad con el Messaging Trends Report 2026 de Infobip, que analizó 628.000 millones de interacciones móviles registradas en 2025 y un histórico de 3,8 billones de mensajes de los últimos veinte años.

Argentina tiene 41,6 millones de usuarios de internet (90,6% de la población) y 66,6 millones de conexiones móviles activas, y el tráfico de mensajería digital creció más de 100% interanual durante 2025, impulsado principalmente por aplicaciones conversacionales.

WhatsApp alcanza el 99% de penetración en Argentina, y el uso ya no es solo para chatear: concentra el 91% de todas las interacciones de inteligencia artificial conversacional registradas en la plataforma. A nivel global, la comunicación de un solo canal cayó al 2,3% en 2025, mientras que el 98% de las interacciones ya combina varios canales al mismo tiempo.

«El vínculo familiar ya no se limita a la presencialidad. Hoy la mensajería es parte estructural de la vida de los argentinos: ahí se organiza el colegio, se coordina el trabajo, se accede a la salud y se hacen las compras», explica Luisa Torres, Product Sales Expert de Infobip.

Los de mayor uso

En el plano familiar, ocho de cada diez chicos se comunican todos los días con sus padres a través de WhatsApp, y un 58% intercambia memes o videos como forma de conexión emocional cotidiana. En el ámbito laboral, los grupos de trabajo se armaron sobre WhatsApp casi por defecto, con funciones como menciones, encuestas y voto anónimo.

El más intensivo

El comercio conversacional es otro de los terrenos donde el cambio es más visible: 66% de los usuarios argentinos ya contrataron servicios y 62% compraron productos a través de WhatsApp, y de ese grupo, 74% sostiene la práctica desde hace más de un año.

En salud, los chatbots reportan tasas de conversión de entre 15% y 22%, y en el sistema financiero, Argentina lidera el uso regional de aplicaciones financieras digitales, con bancos y fintechs operando sobre WhatsApp como canal de atención y notificación transaccional.

Organización territorial y de campaña

El último frente es el político: los grupos de WhatsApp se consolidaron como unidad de organización territorial y de campaña, replicando a escala digital la lógica de la militancia de base.

El teléfono sigue sonando en Argentina. Pero cada vez con menos frecuencia lo hace con una llamada: la mayoría de las veces, es una notificación de WhatsApp que informa, confirma, acompaña o resuelve. (InfoGEI)