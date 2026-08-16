Nacimientos en Olavarría: en el primer semestre de 2026 nacieron un 2,1% más de bebés que en 2025

Los registros de nacimientos correspondientes al primer semestre de 2026 muestran un leve aumento en Olavarría respecto del mismo período del año pasado.

Entre enero y junio de este año nacieron 444 bebés, mientras que en los primeros seis meses de 2025 se habían registrado 435 nacimientos. La diferencia es de 9 nacimientos, lo que representa un incremento del 2,1%.

El dato adquiere particular interés si se lo observa dentro del escenario demográfico que atraviesa la Argentina. Según las estadísticas vitales de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), entre 2014 y 2024 la cantidad anual de nacimientos en el país cayó un 46,83%, al pasar de 777.012 a 413.135.

Es decir que, mientras el país atraviesa una transformación demográfica caracterizada por una marcada reducción de los nacimientos, Olavarría registró durante la primera mitad de 2026 una pequeña variación positiva respecto de 2025.

De todos modos, el dato local corresponde solamente a la comparación de dos primeros semestres y, por sí solo, no permite hablar de un cambio de tendencia demográfica en la ciudad.

Un comportamiento dispar mes a mes

La evolución de los nacimientos no fue pareja durante los seis meses.

En enero de 2026 se registraron 74 nacimientos, tres menos que los 77 de enero de 2025. En febrero fueron 65 contra 67 del año anterior.

El salto más importante se produjo en marzo, cuando se contabilizaron 87 nacimientos, frente a los 60 registrados en marzo de 2025: una diferencia de 27 nacimientos.

En abril, en cambio, hubo 74 nacimientos contra 81 del año anterior. Mayo cerró con 75 frente a 68, mientras que junio registró 69 contra 82 en 2025.

Así, el incremento semestral se explica principalmente por el comportamiento de algunos meses, especialmente marzo, que compensó las bajas registradas en enero, febrero, abril y junio.

Más mujeres que varones

Los registros también muestran una modificación en la composición de los nacimientos.

Durante el primer semestre de 2026 nacieron 227 mujeres y 217 varones. En el mismo período de 2025 habían sido 216 mujeres y 219 varones.

Esto significa que este año se registraron 11 nacimientos más de mujeres y dos menos de varones respecto del primer semestre anterior.

El mes con mayor cantidad de nacimientos de mujeres en 2026 fue enero, con 44, mientras que marzo concentró la mayor cantidad de nacimientos de varones, también con 44.

En 2025, abril y junio habían sido los meses con mayor cantidad de nacimientos de mujeres, con 45 cada uno, mientras que enero había registrado el mayor número de varones, con 42.

Un dato local en medio de una transformación nacional

La comparación entre ambos primeros semestres muestra, entonces, un leve crecimiento de los nacimientos en Olavarría, aunque de una magnitud acotada.

El contexto nacional es muy diferente. Las estadísticas oficiales muestran que Argentina viene atravesando una fuerte reducción de la natalidad. En una década, entre 2014 y 2024, los nacimientos anuales descendieron de más de 777 mil a poco más de 413 mil.

Entre las transformaciones señaladas por especialistas aparecen la postergación de la maternidad, el mayor acceso a métodos anticonceptivos, la reducción de embarazos no intencionales, cambios en los proyectos familiares y personales y las dificultades vinculadas con la crianza, entre otros factores.

En ese escenario, los 444 nacimientos registrados en Olavarría durante el primer semestre de 2026 representan una fotografía particular de la realidad local, con una diferencia positiva del 2,1% frente al mismo período de 2025.