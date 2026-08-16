El Municipio reconoce que está preparando la red vial rural ante un escenario de lluvias abundantes

El Municipio de Olavarría comenzó a reforzar el componente hidráulico de las obras que se ejecutan sobre la red vial rural, en un esquema preventivo que apunta a mejorar el escurrimiento del agua ante un posible escenario de lluvias abundantes durante las próximas semanas.

La propia Dirección de Obras Rurales reconoció que el plan de trabajos fue diseñado teniendo en cuenta los posibles efectos asociados al fenómeno de El Niño. En ese marco, además de las tareas habituales de mantenimiento, se incorporaron intervenciones destinadas específicamente a evitar acumulaciones de agua y problemas de transitabilidad.

Actualmente son 14 las obras que se encuentran en ejecución, con una inversión total cercana a los $1.600 millones. Los trabajos incluyen alteo, reconformado, bacheo y entoscado de caminos, pero también limpieza y construcción de cunetas, rectificación de canales y colocación de alcantarillas y tubos de hormigón.

Uno de los aspectos menos visibles del anuncio es que el Municipio ya avanzó con relevamientos topográficos en sectores identificados por su complejidad hidráulica. Los estudios se realizaron en la zona de la media estación Pourtalé, Santa Luisa y alrededores y Durañona, con el objetivo de determinar cómo se produce actualmente el escurrimiento y qué intervenciones son necesarias.

Desde Obras Rurales indicaron que se elaboró un plan específico para “mitigar” los efectos que podrían generar las precipitaciones y que, además de las tareas ya iniciadas, se prepararon pliegos de licitación para acelerar nuevas intervenciones.

La dimensión del operativo también se refleja en los recursos desplegados durante la última semana: 19 motoniveladoras, 13 retroexcavadoras, tres retropalas, nueve compactadores autopropulsados y 21 camiones volcadores trabajaron en distintos puntos de la red vial del partido.

Otro dato informado por el Municipio es el volumen de material utilizado para mejorar los caminos. Entre los trabajos realizados durante 2025 y lo que va de 2026, se trasladaron y depositaron 50.000 toneladas de material estabilizado en distintos sectores de la red vial, en el marco del convenio vigente con las empresas mineras locales.

Según explicó la Dirección de Obras Rurales, ese material permitió sanear sectores afectados por pantanos y estabilizar distintos kilómetros de caminos.

El desafío ahora estará puesto en la capacidad de estas obras para responder frente a un eventual período de precipitaciones intensas. El propio Municipio anticipó que continuará profundizando las intervenciones hidráulicas durante el segundo semestre, con el foco puesto en garantizar el escurrimiento y sostener la transitabilidad de los caminos rurales.