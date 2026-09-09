Articulan agenda de trabajo conjunto entre clubes, la Universidad y el Municipio

La Unión de Clubes de Olavarría mantuvo un encuentro con autoridades de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) y el Municipio local, con el objetivo de establecer una agenda de trabajo articulada. La actividad se desarrolló en el salón del Club Pueblo Nuevo.

Del encuentro participaron representantes de las facultades de Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud e Ingeniería, junto a la comisión directiva de la Unión de Clubes y la directora de Planificación del Municipio, Carolina Planes.

Durante la jornada se abordaron ejes vinculados a programas deportivos y educativos, la implementación de actividades formativas, asistencia técnica en materia de ingeniería, el rol social de las instituciones deportivas y el desarrollo de instancias de planificación estratégica. Además, las partes acordaron la conformación de una mesa de trabajo permanente.