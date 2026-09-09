Robó en una blanquearía de avenida Urquiza y recuperaron los elementos tras un procedimiento

Dos jóvenes de 19 y 27 años fueron identificados e imputados en el marco de la investigación por un robo perpetrado en un local de blanquería ubicado sobre la avenida Urquiza al 3900.

La causa se inició tras la denuncia del propietario del comercio, quien precisó que autores desconocidos habían sustraído de su local diversos artículos, entre los que se encontraban prendas de vestir, juegos de sábanas y otros elementos textiles.

A partir del trabajo llevado a cabo por el personal de la Comisaría Segunda, que incluyó el análisis de cámaras de seguridad y la toma de testimonios, se logró establecer la autoría del hecho. Con las pruebas reunidas, los efectivos realizaron un procedimiento con anuencia en una vivienda de la avenida Urquiza al 3800.

Durante la medida policial, los agentes incautaron nueve gorras tipo visera, nueve camisetas de la Selección Argentina, seis pares de lentes de sol, tres frazadas estampadas de dos plazas, dos juegos de sábanas infantiles, dos repasadores estampados y un bolso con ropa de cama.

Los dos acusados fueron notificados de la formación de la causa por el delito de robo y quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 10.