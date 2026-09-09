Destacada actuación de la Academia de Taekwon-do Olavarría en el Torneo Nacional Chan Hun de Rosario

La Academia de Taekwon-do Olavarría Asociación Civil, presidida por el máster Mauna (VII dan internacional) junto a los instructores Elia (II dan) y Carrizo (II dan), representó a la ciudad en el Torneo Nacional Chan Hun de Taekwon-do ITF desarrollado el fin de semana pasado en la ciudad de Rosario.

El evento tuvo lugar en el Club Atlético Deportivo Federal y reunió a alrededor de 500 competidores pertenecientes a delegaciones de distintos puntos del país. La delegación olavarriense estuvo integrada por 20 competidores, un equipo de danes, tres instructores y tres coaches.

La jornada se inició el domingo a las 8:00 con la competencia de danes (cinturones negros), que abarcó las modalidades de tules y lucha en todas las categorías. Al mediodía se disputaron los enfrentamientos por equipos de danes, instancia en la que el conjunto representativo de la Academia de Taekwon-do Olavarría se consagró campeón en la modalidad Tul.

Posteriormente se llevaron a cabo las competencias correspondientes a las categorías de cinturones de colores, desde infantiles hasta adultos, completando el cronograma oficial de la competencia.