La Profecía celebra 30 años de trayectoria con una presentación en Olavarría

La banda de rock olavarriense La Profecía festeja sus 30 años de historia con un show especial en la ciudad. El encuentro se llevará a cabo el sábado 17 de octubre a partir de las 21 en Bitter Casa Bar, donde el grupo compartirá un recorrido por las canciones de todas sus etapas junto a músicos invitados y público seguidor.

El grupo nació en octubre de 1996 como una agrupación de amigos de barrio unidos por el interés en la música. Con un estilo volcado al hard rock y con influencias del heavy metal, La Profecía desarrolló un repertorio de composiciones propias caracterizado por letras filosas con mensajes sobre la vida cotidiana y la historia argentina.

A lo largo de sus tres décadas de recorrido, la formación se presentó en diversos escenarios locales y de la provincia de Buenos Aires, entre los que se incluyen el Teatro Municipal de Olavarría, encuentros de motos y bares de la región. Asimismo, la banda compartió escenario con referentes de la música nacional e internacional como Botafogo, El Reloj, Vane y Yulie Ruth, La Renga, Las Pelotas, Everflow, JAF, Lörihen, Horcas y A.N.I.M.A.L.

En la actualidad, la agrupación se conforma por Mauro Montero en guitarra y voz, Osvaldo Roth en guitarra y coros, Jorge Luna en batería y Federico Sacher en bajo. Además del show de aniversario, los integrantes se encuentran en proceso de grabación de un nuevo material discográfico en los estudios La Nave de Oseberg, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para conocer más novedades sobre la banda, el público puede consultar su cuenta oficial de Instagram (@laprofeciahard).