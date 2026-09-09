Un hombre fue aprehendido tras sustraer una moto y objetos de una vivienda

Un hombre de 32 años fue aprehendido por personal del Comando de Patrullas tras ser sorprendido luego de ingresar al patio de una vivienda ubicada en la calle Las Orquídeas al 1800 y sustraer una moto junto a otros elementos.

El procedimiento se inició tras un llamado al 911 que alertó sobre el delito en curso. Al llegar al lugar, los efectivos advirtieron la presencia del sospechoso, quien intentó darse a la fuga abandonando el motovehículo marca Betamotor que presentaba el sistema de arranque violentado. Tras una breve persecución, fue interceptado y reducido a los pocos metros, en la intersección de Las Orquídeas y Misiones.

Al momento de la requisa, el aprehendido tenía en su poder una linterna, un reloj de pulsera, un prendedor y dinero en efectivo. Todos estos objetos fueron posteriormente reconocidos por el propietario del inmueble.

El hombre fue trasladado a la sede policial y quedó imputado por «Robo infraganti delito», con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 10.