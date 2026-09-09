Estudiantes fue el mejor en el cierre de la fase regular

Con la participación de 59 jugadoras repartidas en seis formaciones, se completaron los últimos cinco partidos de la fase regular del torneo de Maxivoleibol femenino de la Asociación de Voleibol de Olavarría.

La jornada se desarrolló en el gimnasio Eladio Manuel Arnau de la Sociedad de Fomento Mariano Moreno, donde el equipo del Club Atlético Estudiantes se impuso en sus dos presentaciones. Por su parte, la Sociedad de Fomento Unión y Progreso de Tandil finalizó esta instancia en condición de invicto.

La competencia continuará el domingo 20 con el desarrollo de los playoffs. La jornada incluirá cruces de cuartos de final y la posterior definición de la Copa de Oro para los ganadores y de la Copa de Plata para los perdedores de esa ronda.

Resultados de la fecha

Racing Blanco 2 – Mariano Moreno Amarillo 1 (20-25, 25-22 y 17-15)

Estudiantes 2 – Loma Negra 1 (25-8, 19-25 y 15-4)

Mariano Moreno Amarillo 2 – Racing Azul 1 (19-25, 25-16 y 15-5)

Estudiantes 2 – Racing Azul 0 (25-14 y 25-19)

Hinojo 2 – Loma Negra 0 (25-17 y 25-13)

Los partidos contaron con el arbitraje de Pedro Pérez, Pilar Azzato y Guillermina Wagner.

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