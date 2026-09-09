Llegan Víctor Laplace y Gastón Ricaud con «El sentido de las cosas»

El jueves 8 de octubre, a las 21:00 horas, se presentará en la ciudad la obra teatral «El sentido de las cosas», escrita por Sandra Franzen. La propuesta, apta para todo público y con una duración de 60 minutos, cuenta con las actuaciones principales de Víctor Laplace y Gastón Ricaud, acompañados en escena por el músico Gonzalo Domínguez y con la asistencia de Adrián Rallap.

La trama es una comedia que narra el encuentro en una isla del Paraná, en medio de una crecida del río, entre un viejo poeta que vive de manera agreste y un joven empleado municipal que también escribe poesía. Este último llega con la intención de anunciarle un homenaje, pero el hombre mayor teme que se trate de un engaño para devolverlo a la civilización. A través de este cruce generacional, la historia aborda temas como la creación, la búsqueda de lo esencial y el amor.

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