Se profundiza la crisis: El consumo de cemento cayó 8,1% en agosto y acumula una baja de 4,2% en lo que va de 2026

El consumo de cemento en el mercado argentino cayó 8,1% en agosto respecto del mismo mes de 2025, al pasar de 886.081 a 814.677 toneladas, según las cifras provisorias del informe mensual de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland.

La comparación con julio muestra una baja mucho menor: el consumo pasó de 815.971 toneladas a 814.677, lo que representa una variación mensual de -0,2%.

El dato también es negativo al analizar los primeros ocho meses del año.

Entre enero y agosto de 2026 se consumieron 6.289.306 toneladas, mientras que en el mismo período de 2025 se habían registrado 6.545.807 toneladas. De esta manera, el acumulado anual presenta una caída del 4,2%.

Agosto se ubicó además por debajo de los registros de los últimos años.

En el mismo mes de 2023 se habían consumido 1.209.673 toneladas, en 2024 fueron 893.248 y en 2025 se alcanzaron 889.621 toneladas. El volumen de agosto de 2026 fue de 817.302 toneladas considerando mercado interno, exportaciones e importaciones en la serie mensual.

La evolución acumulada también muestra el cambio de tendencia. Luego de una caída del 28,1% entre enero y agosto de 2024, el sector había registrado una recuperación del 8,4% en igual período de 2025. En los primeros ocho meses de 2026, en cambio, volvió a registrar una variación negativa, del 4,2%.

En cuanto a los despachos totales, que contemplan el mercado nacional y las exportaciones, en agosto se alcanzaron 817.082 toneladas, contra 889.323 toneladas en agosto de 2025. La variación interanual fue nuevamente de -8,1%, mientras que frente a julio la caída fue de -0,1%.

El informe también registra una baja en las exportaciones de cemento. En agosto se despacharon al exterior 2.625 toneladas, frente a las 3.541 toneladas del mismo mes del año pasado. En el acumulado hasta agosto, las exportaciones alcanzaron 26.918 toneladas.