René Huallpa en CoNverSo: «Olavarría me enseñó todo en la calle»

René Huallpa repasó su historia de vida, sus raíces bolivianas y su vínculo con Olavarría en una nueva entrevista de CoNverSo, el ciclo conducido por Fabricio Lucio y dirigido por Jorge Scotton para el canal de YouTube de En Línea Noticias.

Hijo de padres bolivianos que llegaron al país en 1960 en busca de trabajo, René nació en Olavarría y creció junto a sus hermanos en el barrio Provincia Unidas. A los 8 años comenzó a trabajar vendiendo diarios en las calles, en la terminal y en los boliches para colaborar con la economía familiar.

Durante la entrevista, Huallpa recordó aquellos primeros años y las enseñanzas que recibió de sus padres, atravesadas por el valor del trabajo y los vínculos familiares. También habló de sus raíces y de su relación con las tradiciones de la comunidad boliviana, entre ellas la danza y la festividad de la Virgen de Copacabana.

Su historia también está marcada por el vínculo construido con Olavarría a lo largo de los años. En ese sentido, destacó la solidaridad de la ciudad y el cariño que recibe diariamente de los vecinos durante sus recorridos habituales.

Una nueva historia de vida, con la mirada puesta en los recuerdos, las raíces y los vínculos que forman parte de la identidad de una persona y también de una comunidad.

La entrevista estará disponible este miércoles 9 de septiembre a las 20 horas en el canal de Youtube de En Línea Noticias.