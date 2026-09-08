Fuerte choque en el centro: una motociclista terminó hospitalizada tras un siniestro vial

Una joven resultó herida este martes tras un violentísimo siniestro vial ocurrido en la intersección de las calles Moreno y Coronel Suárez.

El hecho se produjo cuando una moto Yamaha de 125 centímetros cúbicos, conducida por la mujer, impactó contra un Volkswagen Trend que circulaba por Coronel Suárez.

Debido a la violencia del choque, la motociclista quedó tendida en el suelo con un fuerte dolor en la cadera, mientras que el vehículo de menor porte terminó sobre la vereda, dentro del cantero de un árbol.

En primera instancia, personal policial asistió a la víctima en el lugar hasta la llegada de una ambulancia del SAME, que la trasladó al Hospital Municipal «Dr. Héctor Cura» para evaluar la gravedad de sus lesiones.

En la zona, el tránsito permanece interrumpido sobre la calle Coronel Suárez, mientras que la circulación por Moreno se encuentra habilitada.