Ingreso a Olavarría: Una mujer herida tras un vuelco en la RN N° 226

Una mujer fue trasladada al Hospital Municipal «Dr. Héctor Cura» tras resultar herida en el vuelco de una camioneta ocurrido en la noche de este martes sobre la autovía de la Ruta Nacional 226, a la altura de la concesionaria Hausvagen.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 20:30, cuando la conductora de una Volkswagen Saveiro, que circulaba en dirección a la Ruta Provincial 51, realizó una maniobra para intentar esquivar a una motocicleta que transitaba sin luces.

En esa maniobra, la camioneta mordió la banquina, despistó y dio varios tumbos sobre la cinta asfáltica.

En el lugar intervino personal del Comando de Patrullas de Olavarría, de la unidad N° 32 del cuartel central de Bomberos Voluntarios por prevención y una ambulancia del SAME, que trasladó a la mujer al Hospital Municipal «Dr. Héctor Cura» para su atención en la guardia de emergencias.

El tránsito en el sector se encuentra asistido por efectivos policiales, ya que la camioneta quedó ocupando media calzada. Se solicita circular con extrema precaución por la zona.