“Mis padres vinieron a un paraíso”: la historia de René Huallpa y las raíces bolivianas de una vida en Olavarría

René Rogelio Huallpa nació en Olavarría, pero su historia comenzó mucho antes, en Bolivia, donde sus padres decidieron dejar atrás una vida marcada por las dificultades para buscar trabajo y un nuevo futuro en la Argentina.

“Mis padres vinieron a un paraíso”, resume René durante su paso por CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias que conduce Fabricio Lucio y dirige Jorge Alberto Scotton.

Sus padres llegaron al país en 1960. Venían de una zona rural de Bolivia, donde sembraban y criaban animales, pero una mala cosecha o la pérdida de los animales podía significar quedarse sin nada. La búsqueda de trabajo los llevó hasta Olavarría, donde ya tenían familiares vinculados a la construcción.

René nació en la ciudad. “Yo venía ya en la panza de mi mamá”, cuenta al recordar la llegada de su familia. Sin embargo, las raíces bolivianas nunca dejaron de formar parte de su vida. El idioma quechua que escuchaba en su casa, las comidas, las costumbres, las reuniones familiares y la devoción por la Virgen de Copacabana fueron construyendo una identidad que conserva hasta la actualidad.

“Prácticamente soy boliviano porque siempre siento que me tiran las raíces, la colectividad”, explica René, quien paradójicamente nunca pudo conocer Bolivia. Tuvo oportunidades para viajar, pero siempre eligió quedarse junto a sus hermanos.

La historia de sus padres en Olavarría también fue una historia de trabajo. Su padre se desempeñó en las canteras y en distintas empresas constructoras, mientras que su madre trabajó, cultivó una quinta y hasta salió a vender productos con un carrito.

En esa familia de diez hermanos, el trabajo también llegó temprano para René. A los 8 años comenzó a vender diarios para colaborar con la economía familiar. Salía de madrugada a buscar los ejemplares de El Popular y más tarde La Tribuna, y recorría las calles de una ciudad que con los años terminaría convirtiéndose en su lugar en el mundo.

Pero antes de hablar de una ciudad que recorrió prácticamente de punta a punta durante toda su vida, René vuelve siempre a la decisión de sus padres de llegar a la Argentina.

“Olavarría es una ciudad tranquila, una ciudad que progresa, una ciudad re linda”, sostiene. Y agrega una definición que sintetiza la mirada con la que observa la tierra que recibió a su familia: “Mis papás vinieron a un paraíso”.

Para René, Olavarría tenía y tiene posibilidades. Habla del agua, de la tierra y de las oportunidades para quien está dispuesto a trabajar. Es la misma enseñanza que recibió de sus padres y que luego trasladó a sus propios hijos.

La historia de René Huallpa es también la historia de una familia migrante que llegó a Olavarría buscando trabajo y construyó aquí su vida. Una historia atravesada por Bolivia, pero también por una ciudad que, más de seis décadas después de aquella llegada, sigue sintiendo profundamente como propia.