Galasur retrotrajo los 19 despidos, pero mantiene abierta la posibilidad de volver a ejecutarlos

Galasur notificó este miércoles a los 19 trabajadores desvinculados que, en cumplimiento de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense, retrotrae provisoriamente los despidos. Sin embargo, en la misma comunicación dejó asentado que podría ratificarlos una vez finalizada la instancia de negociación si no se alcanza un acuerdo.

Este miércoles, antes de esta comunicación, el Ministerio de Trabajo había dictado la conciliación obligatoria para tratar de encauzar las negociaciones de las que está tomando parte el gremio AOMA y las autoridades de la empresa que la semana pasada paró su producción y despidió a los 19 trabajadores.

La notificación fue enviada a cada uno de los trabajadores y refiere a la disposición dictada este 9 de septiembre por la Coordinación de Delegaciones Regionales de Trabajo y Empleo -Zona 8-, en el marco del expediente N° EX-2026-231186582-GDEBA-DLRTYEPIMTGP.

“Procedemos a retrotraer provisoriamente su situación de despido a partir del día de la fecha”, señala la empresa en el escrito.

Galasur también comunica que el establecimiento permanecerá con actividad, aunque los trabajadores alcanzados por la medida quedan relevados de concurrir a prestar tareas.

Pero la comunicación contiene además una definición que vuelve a poner el conflicto en un escenario de incertidumbre. La empresa deja expresa “reserva de ratificar despidos al finalizar la conciliación obligatoria” en caso de que no exista acuerdo entre las partes.

Así, la medida dispuesta por la autoridad laboral no implica por ahora una solución definitiva para los 19 trabajadores. Los despidos son retrotraídos mientras dure la instancia conciliatoria, pero la propia empresa mantiene abierta la posibilidad de volver a ejecutarlos una vez concluida.

En este contexto, desde el sector de los trabajadores cuestionan que la postura adoptada por Galasur no refleje una verdadera voluntad de encontrar una salida al conflicto. La lectura que transmitieron a En Línea Noticias es que, mientras se cumple formalmente con la conciliación obligatoria, la reserva de volver a ratificar los despidos muestra que no aparece todavía una solución de fondo que permita normalizar la situación laboral.

El conflicto había quedado expuesto la semana pasada con la desvinculación de 19 trabajadores. La intervención del Ministerio de Trabajo abrió ahora una instancia de conciliación obligatoria, pero la comunicación enviada este miércoles vuelve a dejar planteado que, si no hay acuerdo, los despidos podrían volver a concretarse.