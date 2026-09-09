De Olavarría a Jujuy: alumnos de la EP 1 representarán a la provincia en la Feria Nacional de Ciencias

Un proyecto de alumnos de sexto año de la Escuela Primaria N° 1 de Olavarría fue seleccionado para participar de la Feria Nacional de Ciencias, que se realizará en octubre en la provincia de Jujuy. La propuesta, denominada “Misterio en el club”, fue desarrollada por los estudiantes junto a las docentes Mariana González y Rocío Brizzio.

El proyecto comenzó su recorrido en la instancia distrital de la Feria de Ciencias y luego avanzó a la etapa regional, realizada en el CEMO, donde fue elegido para representar a la Región 25 en la instancia provincial.

La etapa provincial se llevó a cabo en Mar Chiquita y allí “Misterio en el club” obtuvo el pase a la Feria Nacional, que tendrá lugar durante el mes de octubre en Jujuy.

La propuesta surgió a partir de una problemática detectada por las docentes y los estudiantes: la ausencia de una historia narrativa para compartir con alumnos del primer ciclo sobre el lema educativo de 2026 vinculado con los Derechos Humanos, la Memoria, la Verdad y la Justicia, en el marco de los 50 años de la última dictadura cívico-militar.

El proyecto puso especial énfasis en la conexión entre lo ocurrido a nivel nacional y provincial y su impacto en la historia de Olavarría. Para eso, los estudiantes exploraron distintos materiales y documentos vinculados con el proceso histórico y analizaron cómo se vivió ese período en el país y en la ciudad.

A partir de esa investigación nació una producción literaria original: “Misterio en el club”, una narración que reconstruye aspectos sociohistóricos comprendidos entre 1976 y 1982 y, al mismo tiempo, cuenta la historia de cuatro niños que viven una aventura en la actualidad, en democracia, y descubren un misterio a partir de un tesoro oculto.

Como parte del proceso de trabajo, los estudiantes tomaron como inspiración el cuento “El pozo”, de Juan Sebastián Ronchetti, una obra establecida dentro de los lineamientos curriculares vigentes para que los alumnos de sexto año de la provincia de Buenos Aires trabajen en el área de Prácticas del Lenguaje durante marzo y abril.

Además, los alumnos y las docentes pudieron contactarse con el propio Ronchetti mediante una videollamada, experiencia que les permitió conocer más sobre el escritor y profundizar en algunos aspectos de su obra que sirvieron como referencia para la creación de su propio cuento.

El proyecto fue desarrollado desde la perspectiva de la Pedagogía de la Memoria y convirtió la investigación histórica y la producción literaria en una herramienta para abordar con los estudiantes una temática vinculada con los Derechos Humanos y con la historia reciente de Olavarría.

Ahora, el trabajo realizado en la EP 1 tendrá un nuevo capítulo: los alumnos y sus docentes llevarán “Misterio en el club” a la instancia nacional en Jujuy, después de haber atravesado las etapas distrital, regional y provincial.