CEIBO recuperó la computadora robada y agradeció a la comunidad y a la policía

Luego del robo ocurrido durante la mañana del domingo en el Centro Integral de Kinesiología y Natatorio CEIBO, la institución informó que logró recuperar la computadora portátil sustraída del establecimiento y agradeció las muestras de solidaridad y colaboración recibidas de parte de la comunidad de Olavarría.

El hecho había sido informado por En Línea Noticias luego de que un delincuente ingresara al establecimiento ubicado en Tacuarí 3245 y sustrajera una computadora portátil Lenovo en la que se encontraba almacenada información de pacientes fundamental para el funcionamiento del lugar. El ingreso había quedado registrado por las cámaras de seguridad del predio y desde CEIBO se habían difundido las imágenes para intentar identificar al autor y recuperar el equipo.

A través de un mensaje difundido este martes, desde CEIBO expresaron su agradecimiento a toda la comunidad “por las muestras de solidaridad y colaboración” y, especialmente, por cada aporte de información que contribuyó a que pudieran recuperar la computadora.

También destacaron el acompañamiento de los medios de comunicación que difundieron el robo y colaboraron para darle visibilidad al pedido de ayuda realizado por la institución.

En el mismo sentido, CEIBO reconoció especialmente el trabajo de la Policía y de la DDI, a quienes atribuyeron una actuación “rápida, comprometida y profesional” en la resolución del hecho.

“Desde el primer momento nos atendieron de manera excelente y nos acompañaron en todo el proceso, logrando finalmente recuperar la computadora”, señalaron desde la institución.

Finalmente, desde CEIBO remarcaron la importancia de realizar las denuncias ante este tipo de hechos. En ese sentido, sostuvieron que denunciar es “el único modo que les posibilita actuar” a las fuerzas de seguridad.

“Estamos muy agradecidos por el apoyo de toda la comunidad y por la predisposición y el compromiso de quienes hicieron posible este resultado”, expresaron desde CEIBO.

“¡Gracias, Olavarría!”, concluyeron.