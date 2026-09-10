Julio Alak y Carlos Tomada encabezaron un encuentro de formación política en el CECO

Fotos Mauricio Latorre

Guillermo Santellán, Julio Alak y Carlos Tomada encabezaron un encuentro de formación política en el Centro de Empleados de Comercio de Olavarría

En el marco de la décima clase del curso “Presente y futuro de la Argentina en un mundo en transformación” del Instituto de Capacitación Política (ICP), el Centro Empleados de Comercio Olavarría (CECO) recibió al presidente del Honorable Concejo Deliberante y responsable de OSECAC, Guillermo Santellán; al intendente de La Plata y secretario de Formación Política del PJ bonaerense, Julio Alak; y al exministro de Trabajo de la Nación, abogado y dirigente político Carlos Tomada.

La actividad se desarrolló en la sede mercantil con una gran participación de público, dirigentes y miembros de diferentes agrupaciones políticas y sindicales, lo que permitió un intercambio fructífero con los expositores, quienes respondieron dudas y consultas. Asimismo, la jornada tuvo un alcance nacional al ser transmitida en vivo a distintos puntos del país. Desde el CECO destacaron la importancia de que Olavarría sea sede de estos espacios de capacitación, intercambio y reflexión sobre el presente y el futuro del mundo laboral.

A modo de apertura, el consejero provincial del Partido Justicialista y secretario general del CECO, Guillermo Santellán, brindó palabras de bienvenida en nombre de la institución y ponderó la trayectoria de la entidad: «Esta casa de trabajadores es la casa de los trabajadores empleados de comercio de Olavarría, tiene 123 años. Esos 123 años le han dado a Olavarría muchísimo: viviendas, salud, no solo para los empleados de comercio sino para el desarrollo de la ciudad».

En su discurso, repasó la labor de la militancia local en el armado político: «Muchos han sido un pilar fundamental para que le devolvamos a Olavarría un gobierno peronista después de mucho tiempo. Para nosotros esta es la clase de inicio para un nuevo proceso de nuestra organización política, para ayudar a que Olavarría crezca».

Asimismo, reconoció los 12 años de gestión de Carlos Tomada al frente de la cartera laboral entre 2003 y 2015: «Carlos fue el ministro de trabajo que más tiempo ocupó la cartera en la historia argentina, estuvo nada más y nada menos que los 12 años completos de Néstor y Cristina. Recuperaron las paritarias por rama o por actividad; se crearon 5.800.000 puestos de trabajo entre 2002 y 2014, y se redujo la informalidad de más del 50% a menos del 30%. Carlos fue el ministro de trabajo más importante de la historia argentina después de Perón». Además, hizo hincapié en la importancia de la cercanía con el vecino: «Tenemos que hablarle a cada uno de los vecinos de Olavarría por su nombre y conocerlos a cada uno. Les insisto en que tenemos que puntear el padrón».

Por su parte, el secretario de Formación Política del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, Julio Alak, realizó la presentación formal de la clase y de Carlos Tomada. En su intervención, remarcó el alcance federal del programa del ICP en articulación con el PJ bonaerense, detallando que la propuesta reúne a más de 19.000 inscriptos a nivel nacional e internacional. Durante su alocución, defendió la trayectoria de Tomada al frente del Ministerio de Trabajo, cuestionó la persecución judicial hacia la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner e instó a consolidar la unidad del movimiento sobre las banderas de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social dentro de un proyecto productivo nacional.

Posteriormente, Carlos Tomada realizó su exposición abarcando temáticas relacionadas a las transformaciones recientes en el mundo del trabajo en Argentina, con énfasis en la flexibilización, los derechos laborales y la correlación de fuerzas entre capital y trabajo. La ponencia puso foco en la precarización, la informalidad, las nuevas formas de empleo y la economía de plataformas, reflexionando sobre el rol de los sindicatos, la negociación colectiva y los desafíos del movimiento obrero en el capitalismo contemporáneo.

Durante su discurso, Tomada remarcó el papel de la organización colectiva y de los dirigentes de base: «La primera línea de defensa de los trabajadores en la Argentina son sus 75.000 dirigentes y delegados sindicales de base que le ponen el cuerpo todos los días». Respecto al rol de la política de empleo en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, afirmó: «El trabajo no fue un mero dato estadístico ni una variable de ajuste económico, sino el eje político estructurante sobre el cual se construyó un proyecto de país sustentable con inclusión social».

Al referirse a la crisis del salario y el modelo socioeconómico impulsado a nivel nacional, sostuvo: «Hay que recomponer con urgencia la dignidad laboral y el salario disponible, que es el ingreso real que le queda a la familia para vivir tras pagar los aumentos de tarifas, y que ha caído estrepitosamente». Asimismo, advirtió: «Se busca retornar a un laboratorio de desregulación similar al modelo agroexportador de fines del siglo XIX, donde solo consumen 3 o 4 millones de familias y el resto queda postergado como masa descartable».

En cuanto al impacto de las plataformas digitales de reparto y servicios, observó: «El trabajo en aplicaciones funciona como una economía de refugio frente al desempleo que oculta los índices reales de desocupación. Si se les retira la protección laboral, lo único que se logra es masificar la sobreoferta de trabajadores y profundizar la caída general de los ingresos». Ante este panorama, fundamentó la necesidad de avanzar en regulaciones concretas: «Debemos crear un estatuto especial para repartidores y trabajadores digitales que garantice salud, cobertura ante accidentes y límites claros a la jornada laboral, incluyendo obligatoriamente el derecho a la desconexión para no estar a disposición 24/7 de un dispositivo».

Al abordar el debate sobre el cambio cultural y la organización sindical frente a las transformaciones productivas, puntualizó: «Si nosotros no logramos que los delegados sean quienes más defiendan con ejemplaridad el sindicato por actividad y la negociación colectiva por actividad, va a ser muy difícil». Y concluyó: «Si nos quieren llevar al pasado y al tiempo de las cavernas, utilizaremos también el sistema del pasado: hablar a los compañeros y a las compañeras de a uno. Van a dejar un país para minorías; el desafío nuestro es construir un país para mayorías».

En este sentido, para cerrar la clase, el ex ministro de Trabajo expresó: ”Soy partidario de hacer una reforma en la legislación laboral, pero con los trabajadores y no en contra de ellos”.