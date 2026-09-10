Tasa al viento: La Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes tratará el cobro de US$ 5.200 por aerogenerador

La Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes de Olavarría se reunirá este jueves 10 de septiembre, desde las 9:00, para tratar el proyecto de ordenanza impulsado por el Departamento Ejecutivo que establece un marco tributario específico para la generación de energía eléctrica de fuentes eólicas.

El proyecto corresponde al Expediente 1917/26 del Departamento Ejecutivo, recaratulado como 208/26 del Honorable Concejo Deliberante, y plantea la creación de un régimen tributario específico para la actividad de generación de energía eléctrica mediante fuentes eólicas.

La iniciativa ya había sido analizada por En Línea Noticias a partir del texto del proyecto de ordenanza. Entre sus principales disposiciones establece una tasa anual de US$ 5.200 por cada aerogenerador instalado. El monto deberá ser abonado en pesos, tomando como referencia el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina correspondiente al día hábil inmediato anterior al vencimiento o al pago efectivo.

El proyecto propone que la base imponible de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene esté determinada por la cantidad de aerogeneradores instalados en cada parque, independientemente de la potencia individual de los equipos, su factor de carga o la energía efectivamente generada.

La propuesta también contempla que los nuevos aerogeneradores que sean incorporados como consecuencia de futuras ampliaciones de los parques pasen a integrar la base imponible una vez registrados en el expediente municipal correspondiente.

Uno de los puntos que había sido señalado en el análisis realizado por En Línea Noticias es que el expediente no incorpora una proyección de la recaudación que generaría el nuevo esquema ni un informe técnico que explique cómo se determinó el valor de US$ 5.200 anuales por aerogenerador. Tampoco precisa cuánto tributan actualmente los parques eólicos bajo el esquema vigente.

El Departamento Ejecutivo fundamenta la creación de un código específico para la actividad eólica en la existencia de un «vacío» dentro del nomenclador municipal. Actualmente, las empresas dedicadas a la producción energética tributan bajo el código genérico correspondiente a «Generación de energía N.C.P.», y el Municipio sostiene que la generación mediante fuentes renovables presenta características diferentes que justifican un tratamiento específico.

El proyecto incorpora además una garantía de previsibilidad tributaria por diez años. De acuerdo con la iniciativa, durante ese período el Municipio no podría incrementar la carga tributaria total de los establecimientos alcanzados por encima del valor real vigente al momento del inicio del beneficio.

Ahora, el proyecto dará su último paso en su recorrido legislativo.

La Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes fue convocada para este jueves a las 9:00 y tendrá entre sus asuntos a considerar el expediente que propone establecer este marco tributario específico para la generación de energía eléctrica de fuentes eólicas.

De aprobarse será girada al Departamento Ejecutivo que deberá promulgar la Ordenanza y hacerla entrar en vigencia