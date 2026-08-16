Día del Niño: promociones y cuotas no alcanzaron para recuperar el consumo

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas durante el Día del Niño volvieron a mostrar un escenario de consumo debilitado. Según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las operaciones cayeron 2,5% interanual a precios constantes, mientras que el gasto promedio por compra fue de $45.892.

Aunque el monto del ticket mostró un fuerte aumento nominal frente a los $33.736 de 2025, al descontar la inflación la mejora real fue de apenas 0,8%. Además, el gasto quedó por debajo de los $57.500 que había estimado previamente la consultora Focus Market.

El resultado vuelve a poner el foco sobre una de las principales dificultades que atraviesa la economía argentina: el poder de compra de las familias continúa sin recuperar suficiente fuerza como para impulsar el consumo interno.

Descuentos, cuotas y una demanda más cautelosa

Ante un escenario de ventas flojas, los comercios reforzaron las promociones. El 81,2% de los establecimientos relevados por CAME aplicó algún tipo de beneficio para intentar atraer compradores.

La financiación con tarjetas fue utilizada por el 55,3% de los comercios, mientras que el 46,2% ofreció descuentos para quienes pagaran en efectivo.

Sin embargo, las herramientas promocionales no fueron suficientes para revertir la tendencia. CAME describió una demanda selectiva, con familias que demoraron sus compras hasta los últimos días y una mayor concentración de operaciones en productos de menor precio.

El dato se suma al retroceso de 0,3% registrado durante el Día del Niño de 2025, profundizando una señal que se repite en distintas fechas comerciales: las promociones pueden estimular determinadas compras, pero no necesariamente compensan la pérdida de capacidad de consumo.

Para cuatro de cada diez comercios, el resultado fue peor al esperado

Las expectativas de los comerciantes tampoco se cumplieron en buena parte de los casos.

El 43,6% de los negocios consultados señaló que las ventas estuvieron dentro de lo previsto. En cambio, el 41,7% afirmó que el resultado fue inferior a sus expectativas: un 38,1% lo calificó como “peor” y un 3,6% como “mucho peor”.

Solo el 14,7% obtuvo un desempeño superior al esperado.

El dato adquiere relevancia porque el Día del Niño constituye tradicionalmente una de las fechas de mayor movimiento para sectores vinculados a juguetes, indumentaria, tecnología, artículos deportivos y otros productos destinados a los chicos.

Una fecha que no logró dinamizar el comercio

El relevamiento también consultó a los comerciantes sobre el impacto de la celebración en la actividad general de agosto.

Para el 36%, el Día del Niño generó un mayor movimiento, aunque sin modificar sustancialmente el panorama. Otro 35,5% describió el impacto como moderado y el 19,3% sostuvo que la fecha directamente no tuvo incidencia sobre sus ventas.

Apenas el 9,1% consideró que la celebración fue determinante para dinamizar la actividad comercial durante el mes.

Así, detrás de las promociones, las cuotas y los descuentos aparece un dato difícil de disimular: el consumo sigue mostrando signos de debilidad y las familias continúan administrando con cautela sus gastos.

Para CAME, los comercios debieron recurrir a descuentos y mecanismos de financiación para sostener el flujo de clientes, en algunos casos absorbiendo parte de los costos financieros y resignando rentabilidad.

El balance del Día del Niño vuelve a plantear, de este modo, un interrogante sobre la recuperación del mercado interno. Con salarios y presupuestos familiares que todavía no alcanzan para recuperar un consumo más dinámico, las cuotas y las promociones parecen funcionar como un paliativo antes que como una solución de fondo.