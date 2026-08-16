Inseguridad: robaron más de un millón de pesos de una pinturería

Una pinturería ubicada sobre avenida Urquiza fue blanco de un robo durante la madrugada de este domingo.

Los delincuentes violentaron la puerta de ingreso y se llevaron dinero en efectivo y un teléfono celular.

El hecho ocurrió en la pinturería Prestigio, ubicada en avenida Urquiza y Del Valle.

Según pudo reconstruir En Línea Noticias, el robo fue descubierto durante la mañana, cuando se constató que delincuentes habían ingresado al comercio tras violentar la puerta de acceso.

Según se pudo conocer, los delincuentes sustrajeron más de un millón de pesos y un teléfono celular.

Hacia las 14 horas de este domingo, efectivos de la Policía Científica estuvieron trabajando en el lugar, realizando las pericias correspondientes en el marco de la investigación.

La causa fue caratulada como robo y quedó bajo intervención de la UFI N° 7.