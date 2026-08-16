Paz Martínez deslumbró en el Teatro Municipal ante unas 400 personas

Imágenes: Mauricio Latorre

El reconocido cantautor Paz Martínez se presentó este sábado 15 de agosto en el Teatro Municipal de Olavarría, en el marco de su gira nacional «50 Años de Amor». Ante un marco de aproximadamente 400 personas, el artista brindó un espectáculo romántico que repasó las canciones más importantes de su extensa trayectoria musical.

A pesar de ser una persona de casi 80 años, el músico mostró una voz impecable y un interesante despliegue sobre el escenario, conectando de inmediato con el público local que acompañó cada una de sus interpretaciones.

Durante el show, totalmente renovado pero repleto de clásicos, no faltaron éxitos icónicos de su autoría como «Qué par de pájaros», «Amor donde hubo fuego», «Una lágrima sobre el teléfono», «Te propongo algo» y «Y qué?», recordada cortina del melodrama televisivo. Asimismo, el repertorio incluyó composiciones emblemáticas que el artista creó para otros grandes intérpretes de la música hispana, entre ellas «Piensa en mí» (popularizada por Valeria Lynch), «Agua de mar» (grabada por Mercedes Sosa) y «Verónica» (popularizada por Luis Miguel).

La presentación en Olavarría forma parte del tour con el que Paz Martínez conmemora medio siglo de carrera recorriendo diferentes provincias del país. Tras su paso por la ciudad, la gira continúa este domingo 16 de agosto en el Teatro Radio City de Mar del Plata, para luego presentarse el próximo 22 de agosto en la provincia de San Juan.