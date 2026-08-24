Homenaje al Indio Solari en Olavarría: la Orquesta Sinfónica y músicos locales en un concierto inédito a sala llena

El Teatro Municipal vivió una jornada de pura emoción con el Concierto Sinfónico en Homenaje a Carlos «El Indio» Solari y Los Redondos. Unas 850 personas colmaron la sala y disfrutaron de una propuesta integral que combinó música en vivo, relatos e intervenciones artísticas.

La experiencia arrancó en el propio hall de entrada, donde el público se encontró con la estatua viviente encarnada por Eugenio Mitre y la pintura en vivo del artista plástico «Carly» Iglesias. Ya sobre el escenario, la Orquesta Sinfónica Municipal «Mtro. Mario Patané» desplegó su repertorio bajo la dirección del maestro Diego Lurbe y la dirección asistente del maestro Walter Salvareschi, acompañados por diversos músicos y ensambles locales. La animación de la velada estuvo a cargo del periodista Alexis Grierson, quien realizó intervenciones a lo largo del espectáculo.

El recorrido musical contó con arreglos de Daniel Rodríguez y una cuidada variedad de estilos. La apertura estuvo en manos del Coro «Serelirirán», dirigido por Valeria Bayala, con la obra «Encuentro con un ángel amateur». Luego, el ensamble Inconsciente Colectivo —integrado por Karina Béttiga en voz, Luciano Mangudo y Nicolás De Martini en guitarras, Viviana Godoy en bajo, Ulises Merlos en violín y Fernando Caminada en batería— interpretó «Semen up», «Aquella solitaria vaca cubana» y «Ya nadie va a escuchar tu remera».

El programa continuó con un bloque folclórico que sumó «El tesoro de los inocentes» y «La muerte y yo», dando paso al segmento sinfónico donde la Orquesta ejecutó «Caña seca y un membrillo» y «Etiqueta negra». Tras un espacio dedicado a los relatos y lecturas de Maribel García, la Orquesta y el Ensamble se unieron para repasar clásicos como «Luzbelito y las sirenas», «Juguetes perdidos», «Blues de la libertad», «Vamos las bandas» y «La bestia pop».

El tramo final llegó con la infaltable «Ji ji ji», que desató el pogo entre los asistentes, del que también formaron parte el intendente Maximiliano Wesner y miembros de su equipo de gobierno. El espectáculo concluyó con la ovación de pie de la sala repleta hacia todos los artistas.

La Orquesta Sinfónica Municipal contó en sus filas con Raúl Minnig (concertino), Gastón Orlando, Ulises Merlos, Génesis Tosti Álvarez y Leonardo Ventura en primeros violines; María Julia Milán, Melisa Cabrera, Daniel Rodríguez, Yanina Capponi y Lurdes Magallanes en segundos violines; Verena Ferreira Díaz, Sofía Vocaturo, Lidia Horn y Patricia Wynne en violas; Federico Greco, María Orlando, Agustina Carosella, Marcos Lorenzo (invitado) y Osvaldo Villarreal en violoncellos; y Nicolás Hailand, Rodrigo Loos y Lucas Lurbe en contrabajos.

Completaron la formación Jesús Cañete en piano; Daniel Rodríguez en guitarra; Claudia Cortés y María Luz Romero en flautas; María Luz Romero en piccolo; Carlos Orlando y Valentina Aguilar (invitada) en oboe; Carlos Orlando en corno inglés; Ezequiel Lurbe y Carlos Oliva en clarinetes; Eunice Rodríguez y Florencia Heredia en saxos; Silvio Manuel en trompeta; Pablo Brizzio (invitado) en trombón; Luciano Bascones en timbales; y Walter Salvareschi, Roberto Noya (h) y Luciano Bascones en percusión, con Walter Salvareschi a cargo del archivo. El concierto contó también con las actuaciones de los solistas Facundo «Toti» Romero y Agustín Begue.