Galli sobre el “impuesto al viento”: “los números no le cierran a Wesner y la solución no debe ser la creación de una nueva tasa”

El ex intendente Ezequiel Galli y concejales de los bloques PRO y Juntos por Olavarría presentaron en el Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para eximir del pago de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene a las empresas de generación de energía eléctrica mediante fuentes renovables, tanto radicadas como por radicarse en el partido.

La iniciativa, que contempla una exención por un plazo de diez años, busca frenar lo que definen como un “impuesto al viento” y contempla que alcance también a “cualquier nueva tasa, derecho o contribución municipal que grave específicamente la actividad”.

Al respecto, Ezequiel Galli cuestionó con dureza la gestión municipal actual: “Los números no le cierran a Wesner y la solución no debe ser la creación de una nueva tasa. El Municipio sigue con viejas recetas kirchneristas para ocultar una pésima administración de los recursos”.

El proyecto fija como condición central para acceder y mantener el beneficio que las empresas acrediten que “tanto durante la etapa de construcción como durante la etapa de operación y mantenimiento del establecimiento, al menos el 50% de la mano de obra empleada y/o de los contratos de servicios correspondan a trabajadores y/o proveedores locales”.

Asimismo, se advierte que “el incumplimiento de esta condición daría lugar a la pérdida del beneficio de exención a partir del período fiscal en que se verificase la infracción”.

Desde la bancada opositora recalcaron la necesidad de dar señales a la inversión privada: “Creemos que el oficialismo tiene que acompañar este tipo de iniciativas que fomenten la llegada de nuevas inversiones y la generación de mano de obra local. Es un círculo virtuoso para el desarrollo de Olavarría”.