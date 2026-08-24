Adelanto / Jorge Garaiz deja Defensa al Consumidor y Sabrina Argaña asumirá en su lugar

Jorge Garaiz dejará la Dirección de Defensa al Consumidor y Relaciones Vecinales del Municipio de Olavarría. La novedad fue confirmada este lunes a En Línea Noticias por fuentes inobjetables.

Garaiz había asumido al frente del área en diciembre de 2023, con el inicio de la gestión del intendente Maximiliano Wesner.

De acuerdo con lo informado por las mismas fuentes, Garaiz continuará cumpliendo funciones dentro del Municipio, aunque pasará a desempeñarse en el área de Adultos Mayores.

En tanto, la dirigente sindical Sabrina Argaña será quien asuma la conducción de la Dirección de Defensa al Consumidor y Relaciones Vecinales.