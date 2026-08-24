Se firmarán más de 140 escrituras sociales

La Municipalidad de Olavarría, junto con la Escribanía General de Gobierno y el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, realizará este miércoles 26 de agosto un nuevo acto de firma de escrituras sociales, en el marco de las acciones de regularización dominial que se llevan adelante en el distrito.

El acto tendrá lugar a las 13 horas en el Salón Rivadavia, ubicado en Rivadavia 2871, y contará con la presencia del intendente Maximiliano Wesner, el director de Casa de Tierras y Regularización Dominial, Juan Sánchez, autoridades de la Escribanía General de Gobierno bonaerense, funcionarios municipales y concejales.

Durante la jornada se concretará la firma de 142 escrituras. De ese total, 118 corresponden a trámites encuadrados en la Ley Provincial N° 10.830, mientras que las restantes 24 corresponden a operatorias del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires.

Desde el Municipio destacaron que la escrituración permite consolidar la titularidad de los inmuebles, brindar mayor seguridad jurídica a las familias y fortalecer sus derechos sobre las viviendas que habitan.

Qué documentación deben presentar

Las personas incluidas en el listado de convocados deberán presentarse 30 minutos antes del horario previsto para realizar la acreditación correspondiente.

Deberán concurrir con:

DNI y fotocopia.

Constancia de CUIL o CUIT.

En caso de divorcio, copia simple de la sentencia correspondiente.

Si se presenta un apoderado, deberá exhibir el poder original.

Las personas convocadas

Acosta, Ángel Jesús – Vázquez, Juana Rosana; Arrechea, Clara Rosa; Bahía, Oscar Roberto; Barrionuevo, José Luis; Benítez, Alfredo Eduardo Luján; Berg, Natalia Andrea – Rocha, Gabriel Andrés; Billordo, Lidia Isabel; Bosaleh, Miguel Ángel; Bravo, Edgardo Orfel – Pagano, María Paulina; Busso, Gloria Beatriz – Colo, Héctor Mario; Calfue, Carina Yanina; Calonge, Susana Beatriz – Banega, Eduardo Alberto; Camalbide, Carla Celeste – Santiago, Ricardo Nicolás; Cartolano, Adriana Soledad – Moisés, Jorge Llamil; Chiavarino, Ana Paula – Rojas Calvache, Sebastián; Chipana, Guillermo Lucas – Chipana, Nicolás Daniel – Torrico, María Ester; Colombo, Yanina Soledad; Conrado, Silvana Claudia Ester – Navarro, Martín Adolfo; Contreras, Lorena Mabel; Correa Domínguez, María Luz; Correa, Carlos Alberto – García, Elsa Amanda; Correa, Inocencia Elisabet – Vidal, Cristian Jorge Alberto; Cortez, José Rafael – Pérez, Sandra Mariela; De Los Santos, Alicia Miriam; De Los Santos, Vicente – Heredia, Sol Candelaria; Ditz, Daniel Alejandro; Ditz, Marcelo Eduardo; Domínguez, Sandra Luján; Ebel, Federico Alejandro – Zurita, Verónica Beatriz; Echeverría, Néstor Daniel; Fernández Bibiloni, Pablo Andrés – López Hegoburu, María Florencia; Fernández, Amanda; Frías, Bárbara Edit; Gallastegui, Ludmila Maylen; Galván, Gisela Anahí; Gille, Mayra Alejandra – Armando, Jonathan Gustavo; Gómez, Natalia Soledad; Gómez, Paulo Martín; Gon, Sofía Soledad; González, José Raúl – Nazabal, Nilda Dora; Grañas, Mónica Telma; Heinrich, María Fernanda; Herrera, Yamila Guadalupe – Picone, Hugo; Iguiñiz, María Celina – Longo, Julio César – Longo, Antonio Enrique – Longo, Miguel Ángel; Lamela, Marcela Beatriz – Pal, Cesáreo José – Pal, José Adrián – Pal, Juan Carlos – Pal, Nélida Marcela; Maica, Margarita Raquel – Gallo, Gustavo Adolfo; Martell, Natalia Maricel – Sequeira, Fernando Abel; Martínez, María Lucrecia; Martínez, Romina Andrea; Messineo, Natalia Soledad; Morales, Evelina Danisa; Muñoz, Luis Delmecio – Vivas, Rita Beatriz; Muñoz, Mónica Luciana; Nakouzi, Félix – Salvatierra Narváez, Melina Mariana Graciela; Pacheco, Solange Ivon – Valderrey, Jorge Daniel; Padin, Claudio Oscar; Pagano, María Ester; Pérez, Araceli María Salomé; Ponce, Lucrecia Mabel – Pulido, Rodolfo Enrique; Quiroga, Héctor Adolfo; Salazar, Sergio Daniel; Salto, Ángel Oscar – Quiña, Diego Armando; San Martín, Pablo Roberto; Sánchez, Jorge Daniel; Sierra, Marta Araceli; Sosa, María Luisa – Suárez, Florencio Roberto; Suárez, Carina Noemí – Villalba, Miguel Ángel; Tartarelli, María Cristina; Torres, Mercedes Soledad; Vega, Ana Cristina; Velasco, Silvia Beatriz; Walter, Graciela Vanesa.

Desde la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial aclararon que las personas que tengan un trámite de escrituración social iniciado y no hayan sido convocadas en esta oportunidad deberán aguardar nuevas citaciones, ya que los expedientes continúan su curso ante los organismos correspondientes.

Consultas

Para realizar consultas, los interesados pueden dirigirse a la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial, ubicada en Rivadavia 2861, o comunicarse al 440442, internos 1750 y 1753, de lunes a viernes de 7 a 13 horas.