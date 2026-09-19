Piti Fernández dio un gran recital en Complejo Norte, quedó manija y termino tocando en un bar céntrico
Imágenes Mauricio Latorre
El músico Piti Fernández, líder de Las Pastillas del Abuelo, se presentó este viernes por la noche en el escenario de Complejo Norte junto a su proyecto solista, en una fecha organizada por Morella Producciones que contó con una concurrida asistencia de público.
La apertura de la jornada estuvo a cargo del artista Nawel, quien junto a su formación repasó canciones de su autoría y sumó al repertorio versiones de bandas como Divididos y Bersuit Vergarabat.
Posteriormente, Fernández dio inicio a su presentación con la interpretación de “Esperándome”, para luego dar paso a “Flores Blancas”, “Le tengo miedo al silencio” y un homenaje a Pappo con la ejecución de “Juntos a la par”.
A lo largo del show, dominado por sonoridades del blues y la música country, el listado de temas incluyó “Agradecer”, en homenaje a Miguel Abuelo, “Cosas mías”, “En cuero y en patas”, “Hurto de baúl”, “Libertad es presión” y “Tenés televisión, estás desinformado”. Avanzada la velada, la banda ejecutó “El Mono y la Mona”, una fusión entre “Quién se ha tomado todo el vino”, de La Mona Jiménez (el mejor roquero de Córdoba), y “La Crudita”, de Kapanga.
El tramo final del repertorio contempló las canciones “Lo más lindo”, “Cuál es tu norte”, “Mansa danza”, “No permuta permite”, “Contame” y “La Doctora II”. Para el cierre, el artista interpretó dos obras de Las Pastillas del Abuelo: “Qué es Dios” y “El Sensei”.
Piti recorrió más de dos horas de show que no tuvo baches, impecable en luces y sonido, y dejó un agradecimiento a Olavarría: «Estamos viniendo hace tantos años», dijo.
El concierto fue otra producción de Morella y todo su equipo ante una sala completa de un público que disfrutó cada minuto de la presentación.
Una vez culminado, Piti le dijo a su entorno que quería escuchar alguna banda local y lo llevaron a Liverpool, donde se presentaba el grupo Científicos del Palo. Subió al escenario y compartió algunas canciones con la banda local; luego, sus músicos completaron una noche que para muchos olavarrienses será inolvidable.