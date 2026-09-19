Un joven fue trasladado al hospital tras un choque

Un motociclista de 22 años resultó con lesiones, en principio de carácter leve, tras protagonizar un siniestro vial este sábado en la avenida Avellaneda.

El hecho se produjo cuando una camioneta Ford intentó esquivar a un tercer vehículo e impactó de manera lateral contra una moto de 200 centímetros cúbicos.

A raíz del golpe, el conductor del rodado menor cayó sobre la calzada y debió ser asistido y trasladado al Hospital Municipal por personal de salud.