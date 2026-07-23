Milei en la Rural: ¿se vienen anuncios clave para el campo?

El presidente Javier Milei participará el domingo en lo que se conoce como “la apertura de la Rural”, y entre los sectores agropecuarios hay cierta expectativa sobre si habrá algún anuncio puntual en torno a la eliminación de los Derechos de Exportación (DEX), un reclamo histórico que consideran indispensable para el desarrollo de la actividad.

Milei viajará el viernes por la noche a Brasil y el sábado participará en San Pablo de la convención del Partido Liberal (PL), donde Flávio Bolsonaro será proclamado candidato presidencial. Recién al día siguiente volverá a Palermo para ocupar el centro de una ceremonia en la que productores, dirigentes y empresarios esperan anuncios.

Tras el desfile de los campeones, máquinas, carruajes y las delegaciones tradicionalistas, tomará la palabra el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, y luego será el momento de Milei, quien habla ante una tribuna amable. Y si bien en el sector se ilusionan con la eliminación del 5% de derechos de exportación que todavía paga la carne vacuna de novillo o algún anuncio en torno a los derechos de exportación en granos, lo cierto es que el ministro de Economía Luis Caputo buscó bajar las expectativas.

Qué dijo Luis Caputo sobre las retenciones

Tras reunirse con Pino, el funcionario descartó que el mandatario vaya a presentar nuevas medidas para el sector agropecuario. «Los anuncios ya se hicieron en su momento, así que no hay que esperar ningún anuncio en particular», afirmó Caputo al finalizar el encuentro.

Cabe recordar que en mayo pasado, el Gobierno anunció una baja de las retenciones al trigo y la cebada y una reducción gradual desde enero próximo para la soja, el maíz, el girasol y el sorgo. Aunque el cronograma ya está definido, en el sector mantienen la esperanza que Milei aproveche la Rural para acelerar alguna de esas rebajas.

En este contexto, Caputo destacó el rol que tiene el campo en la economía del país. Primero, dijo que «en la medida que nosotros podamos seguir bajando retenciones, la reacción de los productores es inmediata». Y añadió: «Es lo más positivo que se está logrando. Nosotros estamos activando a todos estos sectores que son generadores de dólares y es lo que tradicionalmente se hizo lo contrario durante estas décadas».