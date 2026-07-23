Olavarría en Vacaciones: actividades gratuitas para disfrutar el fin de semana en museos y espacios culturales

Para vacaciones de invierno el Municipio de Olavarría cuenta con una agenda con variadas propuestas para disfrutar en distintos espacios y museos de la ciudad y localidades.

Se trata de actividades pensadas para todas las edades, tanto para chicos y grandes, para disfrutar en familia o con amigos, que son totalmente gratuitas. Talleres, muestras, cine, teatro, danza, ciencia, y juegos que se desarrollarán en el Polo Educativo y Recreativo “La Máxima”, Centro Cultural San José, Museo Dámaso Arce, Museo Hermanos Emiliozzi, Casa del Bicentenario y Museos de los Pueblos.

En vacaciones uno de los principales puntos de encuentro es Polo Educativo y Recreativo “La Máxima” que abre sus puertas, de martes a domingo de 14 a 17 horas, con opciones vinculadas a lo lúdico, lo creativo y a la exploración de la ciencia y el ambiente. En el Polo además de los diferentes talleres, los asistentes podrán recorrer el espacio y disfrutar de un día en contacto con la naturaleza, la biodiversidad que allí habita y de los distintos juegos al aire libre.

El Centro Cultural “San José” se encuentra abierto de miércoles a domingo de 15 a 18 horas, con dos destacadas exposiciones dedicadas a la historieta argentina: “Archivos Clasificados” de Roberto “El Negro” Fontanarrosa (Sala 1) y “A todo Patoruzú (Sala 2). También allí se concentrarán actividades de teatro, ajedrez, risoterapia, orfebrería y cine.

Por su parte, el Museo Dámaso Arce propone talleres de dibujo, pintura y escultura y proyecciones, de miércoles a domingo de 14 a 17 horas, en el marco de la muestra “Analógica” de la artista Cielo Mejías.

Mientras que el Museo Emiliozzi ofrece el espacio “Pequeños Constructores” para la primera infancia y talleres vinculado al mundo del automovilismo, en el horario de 14 a 17 horas.

A continuación se detalla el cronograma para este fin de semana en espacios de la ciudad de Olavarría

Viernes 24 de julio

Museo de las Ciencias

14:30 a 15:30 y de 16:00 a 17:00 horas

Arte y juegos en la era de los dinos

Este taller invita a los niños a aprender sobre los dinosaurios argentinos, tanto terrestres como marinos, a través de propuestas lúdicas y creativas. Mediante juegos como el comecocos, el bingo temático y actividades de origami, los participantes irán descubriendo datos clave sobre estos fascinantes animales, como su alimentación, formas de reproducción, hábitats y características principales. A lo largo del encuentro, se promoverá la curiosidad, la imaginación y el aprendizaje activo, combinando el juego con contenidos científicos adaptados a la edad, para acercar a los niños al mundo de la paleontología de manera divertida y significativa.

Destinatarios: 2 grupos. 5 y 6 años (1° taller) 7 a 10 años (2° taller). Duración: 1hs. Cupos: 15 niños. Inscripción en el lugar.

Museo de las Ciencias

14:30 a 15:30 y de 16:00 a 17:00 horas

Laboratorio Creativo de Juegos Matemáticos

Se inicia armando los grupos teniendo en cuenta el criterio de rango etario y nivel de dificultad del juego. Se agrupan de la siguiente manera:

– Tangram: 5 a 7 años.

– Tatedrez: 8 y 9 años.

– Cinco mil: 9 y 10 años.

– Mankala: 11 y 12 años.

Una vez ordenados los grupos el equipo del Museo procede a contar la historia detrás de algunos de esos juegos. Luego por mesa se explica a cada grupo las reglas de cada juego asignado y se les da tiempo para que experimente el juego. Cada grupo construye el juego asignado haciendo uso de diferentes recursos artísticos. La propuesta consiste en la construcción de juegos de ingenio por parte de los participantes que una vez terminado podrán llevarse a su casa.

Destinatarios: de 5 a 10 años. Duración: 45 minutos / 1 hs. Cupos: 20 niños divididos en grupos de 5 por rango etario. Inscripción en el lugar.

Museo de las Ciencias (Auditorio)

14:00 a 16:30 horas

Postas Dinámicas

Se trata de un espacio lúdico, creativo y de exploración que invite a las infancias y sus familias a habitar el museo activamente, estimulando el pensamiento lógico, la motricidad fina y el acercamiento social al rol de la paleontología a través de un circuito de postas dinámicas.

Destinatarios: Niños de 4 a 12 años. Duración: Exposición permanente. Cupo: Podrán ingresar 21 personas como máximo, 7 personas por posta. Por orden de llegada.

Bioparque Municipal “La Máxima”

14:00 a 17:30 horas

Tarde de Juegos: “El Camino del Carpincho”

Acompaña al roedor más amigable de la naturaleza en una aventura inolvidable. Un divertido juego de mesa para 4 participantes inspirado en el clásico juego de la oca, pero con un giro ecológico. Casilla a casilla, enfrentarás desafíos y pondrás a prueba tus conocimientos sobre el ambiente (cuidado del agua, fauna nativa y protección de ecosistemas) para sortear obstáculos y convertirte en el guardián del humedal.

Museo “Dámaso Arce”

14:00 horas

Taller de Dibujo “Ilustrando la galaxia: Laboratorio de Aliens”

En el marco de los extraños mundos de esta galaxia en continua transformación, los participantes, a través del collage y la pintura, crearán sus propios personajes de mundos lejanos.

15:30 horas

Taller de Pintura “Lienzo expandido: Mi vida cotidiana al estilo de Quinquela”

A través de la exploración de la obra del pintor Benito Quinquela Martín, cada participante realizará una representación pictórica de su vida cotidiana.

Museo “Hermanos Emiliozzi”

14:00 horas

Apertura de “Un día en la casa Emiliozzi” en Museo Hnos Emiliozzi

14:00 a 17:00 horas

Pequeños Constructores- Espacio para la primera infancia (0 a 3 años)

Se trata de un espacio especialmente diseñado para bebés y niños de hasta 3 años, donde el juego, la exploración y el descubrimiento son los protagonistas. A través de materiales seguros, piezas de construcción de gran tamaño, circuitos simples, elementos sensoriales y propuestas de exploración libre, los más pequeños podrán desarrollar su curiosidad, la coordinación motriz y la creatividad mientras comparten una experiencia junto a sus familias.

15:00 horas

Taller “De los Boxes a la Pista”

En este taller, los niños y niñas podrán diseñar y construir su propio personaje de carreras, creando una identidad única a partir de diferentes piezas prediseñadas —cabezas, torsos, piernas y accesorios— cada participante podrá combinar elementos, personalizar detalles y dar vida a un piloto, copiloto o personaje de competición con características propias. Luego podrán agregar colores, números, insignias y otros elementos decorativos para completar su creación. Cupo 20 por orden de llegada.

19:30 horas

Presentación oficial de la fecha 5 “Gran Premio Infoeme 20 años” a desarrollarse el 24,25 y 26 de julio de 2026 en el Autódromo “Hermanos Emiliozzi” con la participación de autoridades y pilotos invitados.

Centro Cultural “San José” (Sala 5)

14:00 a 17:00 horas

Clase abierta y demostración de orfebrería

La propuesta consiste en una exposición con demostración en vivo de técnicas con la participación del público presente. Estará acompañada de la exhibición de piezas artesanales realizadas por alumnos y profesores de la Escuela Municipal de Orfebrería y Artesanías Tradicionales.

Actividad abierta al público en general. Cupo limitado (por orden de llegada).

Centro Cultural “San José” (Auditorio)

20:30 horas

Ciclo de Cine “Terror Argentino en el San José”

Se proyectará la película Auxilio (2023). Directora: Tamae Garateguy

Programado por Sebastián Magallanes, director del Festival Latinoamericano de Cine de Olavarría.

Cupo limitado.

Casa del Bicentenario

15:30 a 17:00 horas

Danzas folclóricas para las infancias.

A cargo de los profesores Delia Ortega, Lucas Serantes y Esteban Salguero.

Casa del Bicentenario

17:00 a 19:00 horas

Coreografía de Punjabi Bhangra

Se trata de una propuesta abierta a la comunidad, a cargo de la profesora Danisa Laborde

Archivo Histórico Municipal

15:00 horas

El Enigma del Archivo: ¿te animas a resolver un misterio del pasado?

A través de una experiencia lúdica e interactiva, los participantes se convertirán en detectives para resolver un caso policial inspirado en documentos históricos reales conservados por el Archivo Histórico Municipal. Actividad para mayores de 8 años.

Sábado 25 de julio

Casa del Bicentenario

15:00 horas

Show de títeres “Fábrica de Monstruos”

Un científico cansado de ver el constante daño a la naturaleza diseña una fórmula para crear monstruos malvados que asusten a los humanos.

El éxito lo pone en peligro a él y a su pequeña hija. Pero ella logra alterar la fórmula y a partir de allí se desencadenan un sinfín de situaciones disparatadas. Monstruos buenos, que no asustan a nadie, torpes y simpáticos que nos enseñan que todos podemos aprender y superarnos.

Museo de las Ciencias

14:30 a 15:30 y de 16:00 a 17:00 horas

Laboratorio Creativo de Juegos Matemáticos

Se inicia armando los grupos teniendo en cuenta el criterio de rango etario y nivel de dificultad del juego. Se agrupan de la siguiente manera:

Tangram: 5 a 7 años.

Tatedrez: 8 y 9 años.

Cinco mil: 9 y 10 años.

Mankala: 11 y 12 años.

Una vez ordenados los grupos el equipo del Museo procede a contar la historia detrás de algunos de esos juegos. Luego por mesa se explica a cada grupo las reglas de cada juego asignado y se les da tiempo para que experimente el juego. Cada grupo construye el juego asignado haciendo uso de diferentes recursos artísticos. La propuesta consiste en la construcción de juegos de ingenio por parte de los participantes que una vez terminado podrán llevarse a su casa.

Destinatarios: de 5 a 10 años. Duración: 45 minutos / 1 hs. Cupos: 20 niños, divididos en grupos de 5 por rango etario.

Museo de las Ciencias (Laboratorio)

14:30 a 15:30 y de 16:00 a 17:00 horas

Pequeños geólogos, los secretos de nuestras sierras

Se dispondrá de muestras de nuestro suelo: piedra caliza, granito rojo y gris, arcilla y tierra negra de pastizal. Con las lupas, van a explorar la textura de las rocas. ¿Por qué el granito brilla? (Identificación de cuarzo, feldespato y mica). Se llevará a cabo un experimento: Se les da goteros con vinagre (un ácido suave). Al tirarlo sobre la piedra caliza, verán cómo reacciona haciendo efervescencia (liberando dióxido de carbono). Así descubren científicamente de qué está hecha la materia prima del cemento. La idea es dar un pequeño pantallazo de la geología y mineralogía local.

Destinatarios: niños de 10 a 15 años. Duración: 1hs. Cupos: 12 – 14 niños.

Museo de las Ciencias (Auditorio)

14:00 a 16:30 horas

Postas dinámicas

Se trata de un espacio lúdico, creativo y de exploración que invite a las infancias y sus familias a habitar el museo activamente, estimulando el pensamiento lógico, la motricidad fina y el acercamiento social al rol de la paleontología a través de un circuito de postas dinámicas.

Destinatarios: Niños de 4 a 12 años. Duración: Exposición permanente. Cupo: Podrán ingresar 21 personas como máximo, 7 personas por posta.

Museo de las Ciencias (Auditorio)

14:30 a 16:30 horas

Proyección de la película “El inventor de juegos”

La historia de la familia Drago, una dinastía de inventores de juegos de la ciudad de Zyl, la cuna de los juegos de mesa. La familia Drago ha entrado en conflicto con Morodian, el villano que de niño trabajaba mano a mano con Nicholas Drago, pero que creaba juegos oscuros, juegos que nacían de sus pesadillas y que la gente del pueblo no llegaba a entender.

Polo Educativo y Recreativo “La Máxima” (Plaza Eureka)

14:00 a 17:00 horas

Juguemos en la Plaza

Se trata de una propuesta que busca promover y garantizar el derecho al juego de todos los chicos y chicas y asimismo poner en valor los espacios públicos de Olavarría. Quienes quieran participar deberán acercarse únicamente con una botellita de agua y muchas ganas de disfrutar una tarde plena en diversión. Profesores del staff de la Dirección de Deporte Social propondrán distintos juegos y actividades recreativas, pensadas no sólo en lo lúdico, sino también en la vinculación y la educación física.

Bioparque “La Máxima”

14:00 a 17:00 horas

“Granja para todos”

El taller ofrece a chicos y grandes la oportunidad de interactuar con animales de granja, aprender sobre su cuidado y conocer aspectos del mundo rural y el medio ambiente. El objetivo es promover el aprendizaje a través del contacto directo, fomentando el respeto y el cuidado de la naturaleza.

Museo Dámaso Arce

14:00 horas

Taller de Escultura “Donde habitan las formas: Volumen con aire”

A través de técnicas volumétricas con empaste, los participantes crearán personajes de estilo cabezones y marionetas, experimentando con diferentes rostros y características específicas.

15:30 horas

Taller de Dibujo “Ilustrando la galaxia: ¡Es una trampa!”

Los mundos y sus integrantes han sido creados, pero la flota estelar que los custodia, se ha dado cuenta de algo: comienza una invasión. Cada participante que concurra al taller producirá su propia nave, y la insertará en el enorme marco de la galaxia.

Museo “Hermanos Emiliozzi”

15:00 horas

Obra de títeres “Ídolos en el tiempo”

Tras la presentación de la obra, se llevará a cabo un taller de construcción de títeres. Se trata de una actividad pensada para toda la familia.

Centro Cultural “San José” (Auditorio)

14:00 a 18:00 horas

Feria de Emprendedores de “Sello Olavarriense”

Archivo Histórico Municipal

15:00 horas

Taller de Foto Bordado

Un taller en que las personas puedan traer sus propias fotos familiares, al mismo tiempo que el Archivo ofrece fotos de lugares importantes de Olavarría para intervenir bordando. Mayores de 16 años.

Domingo 26 de julio

Museo de Ciencias

14:00 a 16:30 horas

Museo de las Infancias

Se trata de una propuesta para los más chiquitos con show de circo, propuestas musicales y artísticas referidas a la vinculación de las infancias con las ciencias.

Museo de las Ciencias

14:00 a 16:30 horas

Postas Dinámicas

Se trata de un espacio lúdico, creativo y de exploración que invite a las infancias y sus familias a habitar el museo activamente, estimulando el pensamiento lógico, la motricidad fina y el acercamiento social al rol de la paleontología a través de un circuito de postas dinámicas.

Destinatarios: niños de 4 a 12 años. Duración: exposición permanente. Cupo: podrán ingresar 21 personas como máximo, 7 personas por posta.

Museo de las Ciencias (Auditorio)

14:30 a 16:30 horas

Proyección de película “La máquina de hacer estrellas”

Pilo, un niño extraterrestre que vive con su madre en un asteroide del cinturón de Ankj, sueña con ver una noche sin estrellas. Su abuelo le contó que existe una máquina que las crea y que los hombres de su familia deben mantenerla en funcionamiento. Movido por la curiosidad, Pilo emprenderá un viaje para descubrir la verdad detrás de las luces del cielo.

Museo de las Ciencias (Laboratorio)

14:30 a 15:45 horas

Misterio en Campo Laborde

Esta propuesta consiste en un juego de roles y de deducción científica a partir de la presentación de un caso “misterioso” con anclaje local: “un hallazgo extraño en Campo Laborde”. Los participantes se convertirán en un equipo de investigación forense/paleontológicos donde a partir de la denuncia de un vecino deberán resolver dos enigmas: a quién pertenece el hueso hallado y cuáles fueron las causas de su muerte.

Para ello, divididos en grupos, los niños deberán ir analizando pistas, construyendo hipótesis y extrayendo conclusiones que los acerque a la verdad. La actividad concluye con una puesta en común donde cada equipo defiende su hipótesis. Finalmente, el equipo educativo revela que el caso fue real a partir de contarles los descubrimientos realizado en ese campo y dando la relevancia que tiene ese hallazgo para la historia local y para la ciencia.

Destinatarios: niños de 8 a 10 años. Duración: 1hs. Cupos: 12 – 14 niños

Museo de las Ciencias (Laboratorio)

16:00 a 17:00 horas

Pequeños geólogos, los secretos de nuestras sierras

Se dispondrá de muestras de nuestro suelo: piedra caliza, granito rojo y gris, arcilla y tierra negra de pastizal. Con las lupas, van a explorar la textura de las rocas. ¿Por qué el granito brilla? (Identificación de cuarzo, feldespato y mica). Se llevará a cabo un experimento: Se les da goteros con vinagre (un ácido suave). Al tirarlo sobre la piedra caliza, verán cómo reacciona haciendo efervescencia (liberando dióxido de carbono). Así descubren científicamente de qué está hecha la materia prima del cemento. La idea es dar un pequeño pantallazo de la geología y mineralogía local.

Destinatarios: niños de 10 a 15 años. Duración: 1hs. Cupos: 12 – 14 niños.

Bioparque Municipal “La Máxima”

14:00 a 17:00 horas

Taller “Reptiles para todos”

Serpientes, lagartos, tortugas… ¿qué sabemos realmente de ellos? Este taller propone desmitificar a los reptiles, conocer su anatomía, sus adaptaciones y entender por qué son aliados indispensables del ecosistema.

Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego Armando Maradona”

15:00 horas

Show de Elvira

Espectáculo de circo, clown, malabares, magia y equilibrio para toda la familia.

Centro Cultural San José

15:00 horas

“De viaje por el mundo” (Caty Weslate)

Show para toda la familia

Centro Cultural “San José” (Auditorio)

14:00 a 18:00 horas

Feria de Emprendedores de “Sello Olavarriense”

Museo “Dámaso Arce”

14:00 horas

Taller de Grabado “La gran matriz”

Se trata de un taller de experimentación gráfica colectiva. A partir de una selección de matrices preexistentes, listas para usar, combinar, rodillos, tinta, papel y una prensa plana para hacer estampas, los participantes experimentarán la técnica del grabado.

15:30 horas

Taller de Pintura “Lienzo expandido: Collage y pintura al estilo Pettoruti”

A partir de la utilización de obras geométricas, los participantes crearán una obra en donde explorarán la composición y el color.

Museo “Hermanos Emiliozzi”

14:00 a 17:00 horas

Ludoteca viajera

Se trata de una propuesta itinerante que recorrerá las localidades del Partido de Olavarría llevando espacios de juego, creatividad y encuentro para niños, niñas y familias. Una gran estación de juegos donde las infancias podrán explorar, imaginar, crear y compartir experiencias lúdicas.

EN LOCALIDADES

Desde el Municipio se dan a conocer todas las propuestas que se desarrollarán en las localidades del Partido de Olavarría, durante este fin de semana en el marco del programa para vacaciones de invierno en museos, clubes y centros culturales Loma Negra, Sierra Chica, Espigas, Sierras Bayas, Colonia San Miguel, Colonia Hinojo, Hinojo.

Viernes 24 de julio

Museo Hogar Loma Negra

14:00 horas

Proyección en sala de cine “El inventor de Juegos”

Capacidad sala: 30 butacas

16:00 horas

Taller “Hilos que conectan”

Un espacio creativo donde se aprenderá el arte ancestral a través de la selección de colores y el tejido paso a paso, se creará un amuleto de buenos deseos.

Museo de la Piedra “Emma Occhi” de Sierra Chica

14:00 a 17:00 horas

Ludoteca viajera

Se trata de una propuesta itinerante que recorrerá las localidades del Partido de Olavarría llevando espacios de juego, creatividad y encuentro para niños, niñas y familias. Una gran estación de juegos donde las infancias podrán explorar, imaginar, crear y compartir experiencias lúdicas.

Museo de Espigas

14:00 horas

Taller “Creando superpoderes”

El taller propone la construcción de vinchas y brazaletes de heroínas y héroes.

Cupo: 20 niños (por orden de llegada), acompañados por un adulto mayor.

Museo de la Estación de Sierras Bayas

14:00 horas

Proyección de cine “Robotia”

En un mundo habitado por androides que viven, sueñan y crecen, dos robots construidos al mismo tiempo pero en entornos distintos Alex, con un aparente defecto de fabricación, y Bibi, criada bajo estrictas normas comparten una pasión: el fútbol. A pesar de los obstáculos, la prohibición y las diferencias, se unirán junto a un grupo de robots divertidos y valientes para participar en un campeonato infantil. Una historia sobre amistad, perseverancia y la fuerza de perseguir los sueños.

Museo de los Alemanes del Volga “Ariel Chierico” Colonia Hinojo

13:00 a 15:00 horas

Taller: Creando superpoderes.

Se trata de un taller de construcción de vinchas y brazaletes de heroínas y héroes.

Cupo: 20 niños (por orden de llegada), acompañados por un adulto mayor.

Club Pueblo Nuevo de Sierras Bayas

15:00 a 17:00 horas

“Chacarereando ando…”

Consiste en una clase de la Escuela Municipal de Danza que se realizará bajo la modalidad de taller donde se abordará la chacarera, desde su primera forma coreográfica hasta sus variantes regionales. La chacarera es una de las expresiones más vivas del folklore argentino, que se toca y se baila en todo el país y que Santiago del Estero adoptó como sello de su identidad.

Se requiere conocimientos básicos.

Centro Cultural de Hinojo

17:00 horas

Pranayamas y Meditación

La propuesta –a cargo de la profesora Mónica Rossi- involucra la técnica de control de la respiración, contribuyendo a calmar el sistema nervioso, liberando bloqueos, enfocando la mente en la presencia. Se realizará meditación práctica, activa y energizante, utilizando respiraciones conscientes.

Pranayamas, mantras, mudras (gestos), posturas físicas despertando la energía vital, expandiendo la consciencia y reduciendo el estrés.

Sábado 25 de julio

Museo Hogar Loma Negra

14:00 horas

Proyección de la película “Espejito Espejito” y clase abierta

Se trata de una propuesta del la Escuela Municipal de Danzas, a cargo de la profesora de Danza Hindú Denisa Labirde. En primer lugar se realizará la proyección de la película “Espejito espejito”, inspirada en Danza Bollywood hindú y luego una clase abierta para niños y familia en general.

Cupo de la sala: 40 personas

Museo Hogar Loma Negra

16:00 horas

La Fábrica de las Ideas Brillantes

Un espacio para imaginar, dibujar y crear sin límites. En una sala transformada por efectos de luz, las producciones de los participantes se convierten en protagonistas de una experiencia artística diferente y sorprendente.

Museo de la Piedra “Emma Occhi” de Sierra Chica

14:00 a 17:00 horas

El Museo en juego: postas de desafíos para toda la familia

Recorrido lúdico a través de distintas postas de juegos y desafíos. Niños, niñas y familias podrán recorrer el museo resolviendo consignas, ejercitando la observación y compartiendo momentos de diversión. Rompecabezas, escape room, memotest, búsqueda de diferencias, yenga, tatetí, juegos de lógica y observación.

Museo de la Estación de Sierras Bayas

14:00 a 17:00 horas

Kermese Ferroviaria.

Festejos por 128 años de la llegada del Ferrocarril a Sierras Bayas.

Actividad para toda la familia

Museo Miguel “Stoessel Müller” de Colonia San Miguel

14:00 a 17:00 horas

El Museo en juego: postas de desafíos para toda la familia

Recorrido lúdico a través de distintas postas de juegos y desafíos. Niños, niñas y familias podrán recorrer el museo resolviendo consignas, ejercitando la observación y compartiendo momentos de diversión. Rompecabezas, escape room, memotest, búsqueda de diferencias, yenga, tatetí, juegos de lógica y observación.

Colonia San Miguel (Salón AOMA)

14:30 horas

Clase abierta de danzas alemanas

Se trata de una clase abierta familiar y merienda, cargo de las profesoras Micaela Baier y Yesica Smith.

Museo Alemanes del Volga “Ariel Chierico” Colonia Hinojo

14:00 a 17:00 horas

El Museo en juego: postas de desafíos para toda la familia

Recorrido lúdico a través de distintas postas de juegos y desafíos. Niños, niñas y familias podrán recorrer el museo resolviendo consignas, ejercitando la observación y compartiendo momentos de diversión. Rompecabezas, escape room, memotest, búsqueda de diferencias, yenga, tatetí, juegos de lógica y observación.

Museo de Espigas

14:00 a 17:00 horas

El Museo en juego: postas de desafíos para toda la familia

Recorrido lúdico a través de distintas postas de juegos y desafíos. Niños, niñas y familias podrán recorrer el museo compartiendo momentos de diversión. Rompecabezas, escape room, memotest, sector de masas, tatetí animales de la granja y construcción con materiales de campo.

Domingo 26 de julio

Museo de la Estación de Sierras Bayas

15:00 horas

El club del universo pegado: Taller de collage.

Se trata de un taller de collage y es una actividad pensada para toda la familia. Cupo: 20 (por orden de llegada).

Museo Hogar Loma Negra

16:00 horas

Presentación del libro de Marcelo Uranga “Tren cobarde”

Domingo 26 de Julio

Marcelo Uranga nació en Punta Alta, provincia de Buenos Aires, en 1963. Residió mucho tiempo en el sur de nuestro país y hace 12 años que está radicado en la ciudad de Olavarría.

Participa de talleres literarios y es escritor autodidacta de poesía y cuentos.

Tiene desde siempre una mirada curiosa y un alma inquieta puesta sobre el hombre, el mar, el campo, y una visión crítica ante la destrucción de nuestro planeta.

“Tren Cobarde” es su primera publicación, alentada después de haber participando en un certamen de poesía en Olavarría, en el que obtuvo una primera mención.

Museo de Espigas

14:00 horas

Taller de Estampando Naturaleza.

En este taller se realizará recolección al aire libre por las inmediaciones del museo para luego realizar una actividad de estampa. Para toda la familia.

Museo Miguel “Stoessel Müller” de Colonia San Miguel

14:00 a 17:00 horas

El Museo en juego: postas de desafíos para toda la familia.

Se trata de un recorrido lúdico a través de distintas postas de juegos y desafíos. Niños, niñas y familias podrán recorrer el museo resolviendo consignas, ejercitando la observación y compartiendo momentos de diversión. Rompecabezas, escape room, memotest, búsqueda de diferencias, yenga, tatetí, juegos de lógica y observación.

Museo de la Piedra “Emma Occhi” de Sierra Chica

14:00 a 17:00 horas

El Museo en juego: postas de desafíos para toda la familia.

Se trata de un recorrido lúdico a través de distintas postas de juegos y desafíos. Niños, niñas y familias podrán recorrer el museo resolviendo consignas, ejercitando la observación y compartiendo momentos de diversión. Rompecabezas, escape room, memotest, búsqueda de diferencias, yenga, tatetí, juegos de lógica y observación.

Museo de los Alemanes del Volga “Ariel Chierico” de Colonia Hinojo

14:00 horas

Proyección de cine “El Ratón Pérez y los guardianes del libro mágico”

La imaginación y el Mundo de Fantasía están en peligro. Mar, una niña de 8 años experta en cuentos y leyendas gracias a los libros que su abuelo le lee cada noche, decide intentar salvarlos con la ayuda de sus amigos Los Lunnis y juntos deberán evitar su desaparición. En su aventura, se encontrarán con muchos de los personajes de los cuentos más populares como Merlín, Pinocho, Alicia, el Mago de Oz, el Flautista de Hamelín o el Ratoncito Pérez, que jugarán un papel importante en su maravilloso viaje.