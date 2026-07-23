“Sello Olavarriense” desembarca este fin de semana en el Centro Cultural San José

En el marco de las propuestas de vacaciones de invierno impulsadas por el Municipio de Olavarría, este sábado 26 y domingo 27 de julio se realizará una nueva edición de la feria “Sello Olavarriense” en el Centro Cultural Municipal “San José”.

La iniciativa, coordinada por las áreas de Turismo y Economía Popular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, tiene como objetivo promover la producción local y fortalecer el trabajo de emprendedores y emprendedoras del distrito.

La feria podrá visitarse en el auditorio del Centro Cultural, de 14 a 18 horas, donde 16 productores que forman parte del programa ofrecerán sus elaboraciones al público, mostrando la diversidad y calidad de la producción olavarriense.

Desde el Municipio destacaron que “Sello Olavarriense” constituye una política pública destinada a posicionar la producción local bajo un sello de calidad, impulsar el desarrollo sustentable de los emprendimientos y facilitar su acceso a nuevos mercados y circuitos comerciales, además de consolidar a Olavarría como un polo de producción diversa.

Muestras y actividades para toda la familia

Además de recorrer la feria, quienes visiten el Centro Cultural podrán disfrutar de distintas propuestas para todas las edades y recorrer dos exposiciones dedicadas a grandes referentes de la historieta argentina.

En la Sala 1 se exhibe “Archivos Clasificados”, dedicada a Roberto “El Negro” Fontanarrosa, mientras que en la Sala 2 puede visitarse “A todo Patoruzú”.

Ambas muestras itinerantes pertenecen al patrimonio de la Biblioteca Nacional “Mariano Moreno” y reúnen originales, bocetos y documentos históricos que recorren distintos puntos del país.

El Centro Cultural Municipal “San José”, ubicado en Riobamba 2949, permanece abierto de miércoles a domingo, de 14 a 18 horas, con entrada libre y gratuita.