Del fondo del océano a La Plata: la muestra que revive la histórica expedición del Conicet

Gran programa para las vacaciones en La Plata: «Vidas submarinas: ciencia, arte y soberanía» estará abierta hasta el 2 de agosto en la República de los Niños.

La histórica expedición científica que hace un año cautivó a millones de personas con sus transmisiones en vivo desde las profundidades del océano tiene ahora una nueva forma de llegar al público en La Plata y durante estas vacaciones de invierno.

La República de los Niños, en la localidad de Gonnet, alberga la muestra «Vidas submarinas: ciencia, arte y soberanía», una propuesta gratuita que invita a conocer los secretos del fondo del Mar Argentino a través de un recorrido interactivo pensado para toda la familia.

La exposición puede visitarse todos los días, de 10 a 17.30, hasta el 2 de agosto en la Casa del Niño del tradicional predio. Se trata de una iniciativa impulsada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en articulación con la Municipalidad de La Plata, con el objetivo de combinar entretenimiento, conocimiento científico y experiencias sensoriales para despertar la curiosidad de los más chicos.

La muestra reconstruye la expedición Oasis Submarinos del Cañón Mar del Plata: Talud Continental IV, encabezada por especialistas del Conicet, que en julio de 2025 exploró durante veinte días las profundidades del océano a bordo del buque Falkor Too. Aquella misión no solo permitió registrar numerosas especies que habitan el lecho marino, sino que también generó un fenómeno de interés público gracias a las transmisiones en vivo que siguieron miles de personas a través de YouTube.

El recorrido propone revivir esa experiencia mediante distintos espacios interactivos. Los visitantes pueden observar una galería fotográfica con imágenes de la expedición, recorrer sectores escenográficos inspirados en el barco científico y conocer una réplica casi a tamaño real del SuBastian, robot submarino operado remotamente que permitió a los investigadores tomar muestras y registrar imágenes a gran profundidad.

Además, la exposición incorpora una cabina inmersiva, material audiovisual e infografías que explican de manera sencilla cómo trabajan los científicos argentinos en la exploración del mar. Uno de los espacios más llamativos invita a dejar mensajes destinados a los investigadores del CONICET, mientras que una página web complementa la experiencia con información adicional, trivias y nuevas formas de interactuar con el proyecto.

Los organizadores destacan que el interés de los chicos por los animales marinos convierte a la muestra en una oportunidad para aprender jugando. Entre las propuestas se encuentra un taller de arena kinética destinado a niños de entre 5 y 10 años, otro para fabricar réplicas de hallazgos utilizando materiales sustentables y un taller de robótica para participantes de 7 a 12 años, donde pueden experimentar cómo se manejan los controles del submarino utilizado durante la misión científica.

El proyecto fue desarrollado por una artista de Mar del Plata junto a un equipo interdisciplinario y contó con el asesoramiento de especialistas del CONICET, quienes aportaron el contenido científico para garantizar el rigor de la información presentada.

La propuesta se estructura sobre tres ejes centrales: la divulgación del conocimiento científico, la experiencia sensorial y el aprendizaje mediante actividades educativas y recreativas. El objetivo es acercar el trabajo de las y los investigadores argentinos al público general y, al mismo tiempo, incentivar vocaciones científicas entre las nuevas generaciones.

La inauguración de la muestra coincide con un aniversario especial. El 23 de julio se cumplió exactamente un año de la partida del Falkor Too rumbo al Cañón de Mar del Plata, una misión que marcó un antes y un después en la divulgación científica nacional.

Cristina Damborenea, investigadora del CONICET que integró aquella expedición, recordó la experiencia con emoción. «Hoy hace justamente un año que zarpamos en el Falkor Too para ir a conocer el fondo del mar en el cañón submarino Mar del Plata. Eso nos trae muchos recuerdos porque no sabíamos con todo lo que nos íbamos a encontrar», señaló.

La especialista aseguró que aquella campaña transformó la forma de comunicar la ciencia. «Nos hizo reflexionar sobre la importancia de estudiar nuestro fondo del mar y de que toda la población conozca el trabajo que hacemos los científicos. Seguimos trabajando para mostrar toda nuestra biodiversidad», afirmó.

Además, confirmó que ya comenzaron los preparativos para una nueva expedición, prevista para marzo o abril de 2027 frente a las costas de Chubut. Al igual que ocurrió con la misión anterior, los trabajos serán transmitidos en vivo para que el público pueda seguir, en tiempo real, la exploración de otra región profunda del Mar Argentino.

De esta manera, mientras los científicos ultiman los detalles de la próxima campaña, «Vidas submarinas» ofrece la posibilidad de revivir una de las expediciones científicas más impactantes de los últimos años y de acercar el fascinante universo del océano a miles de familias durante el receso invernal.