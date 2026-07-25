Un equipo del Municipio viajó a Misiones para trasladar a Miguel Lázaro de regreso a Olavarría

Un equipo del Municipio de Olavarría ya se encuentra en viaje hacia la provincia de Misiones para concretar el traslado de Miguel Ángel Lázaro, el olavarriense que fue encontrado en Foz de Iguazú, Brasil, luego de permanecer varios días desaparecido.

Según pudo saber En Línea Noticias, el operativo está integrado por dos choferes y un enfermero, quienes fueron designados para acompañar el regreso de Lázaro a la ciudad.

De acuerdo con la información a la que accedió este medio, se estima que el equipo arribará a Olavarría durante la jornada de este domingo, aunque el horario dependerá de los tiempos del traslado.

La novedad se conoce mientras continúa la investigación judicial para determinar las circunstancias en las que Miguel quedó solo durante el viaje que había emprendido hacia el norte del país junto a otro olavarriense. La causa es instruida por la UFI Nº 4 de Olavarría, a cargo de la fiscal Paula Serrano, bajo la carátula de «abandono de persona».

El regreso de Miguel permitirá además avanzar en las actuaciones judiciales y en la evaluación de su estado general, tras una búsqueda que movilizó a familiares, amigos y a buena parte de la comunidad olavarriense.